Breckerfeld: Ein strahlender Junggesellen-Schützenkönig

Breckerfeld. Henning Meyer heißt der neue Junggesellen-Schützenkönig in Breckerfeld. Wie das Wochenende dort war und was auf der Kirmes noch ansteht.

Ordentlich Trubel in Breckerfeld: Am Wochenende lockte nicht nur die Jakobuskirmes in die Hansestadt, sondern auch das Jungesellen-Schützenfest. Und seit Samstag gegen 19 Uhr steht der Name des neuen Schützenkönigs des Junggesellen-Schützenvereins Breckerfeld 1396 fest: Henning Meyer.

Der 30-Jährige ist schon seit etlichen Jahren Mitglied bei den Junggesellenschützen. Zur Schützenkönigin wählte Henning Meyer seine Freundin Vanessa Holthaus.

+++ Hier sehen Sie eine Bilderstrecke:

Fotostrecke- Junggesellen-Schützenfest mit Jakobus-Kirmes Fotostrecke- Junggesellen-Schützenfest mit Jakobus-Kirmes Junggesellen Schützenverein Breckerfeld. Foto: Michael Kleinrensing

Insgesamt 14 Schützen hatte sich für den Königsschuss qualifiziert. Henning Meyer durfte durch das Losverfahren als erstes an das Gewehr – und er traf auf Anhieb.

Was für die übrigen 13 Kandidaten bedeutete, dass „das Spiel für sie beendet war“. Geschossen wurde wie immer auf der Wiese oberhalb der Sport- und Freizeitanlage an der Wahnscheider Straße – und das bei bestem Wetter.

Letztes Junggesellenschützenfest fand 2019 statt

Das letzte Junggesellenschützenfest fand 2019 statt, dann musste coronabedingt pausiert werden. 2019 hieß der König Tjark Hausen, an seiner Seite waren Königin Paulina Luks und Knustenkönigin Hannah Luks.

Knustenkönig 2022 ist übrigens Jannik Hausen, der mit Henning Meyer gut befreundet ist und früher auch Mitglied bei den Junggesellschützen war.

Pfänderschützen Die Namen der Pfänderschützen: Linker Flügel: Tjark Hausen, Rechter Flügel: Patrick Käsper, Kopf: Eren Askan, Stoß: Martin Born, Rumpf: Benedikt Peters. Der Breckerfelder Junggesellen-Schützenverein zählt derzeit ungefähr 50 Mitglieder.

„Unsere Festtage waren rundum gelungen“, resümierte Niklas Oehme, 1. Vorsitzender der Breckerfelder Junggesellenschützen, gut gelaunt. „Der Ansturm auf unser Schützenzelt war noch nie so groß wie dieses Mal. Am Freitag und Samstag konnten wir über 1200 Gäste im Festzelt begrüßen.“

Der 23-Jährige ist seit 2017 Mitglied und seit Anfang 2021 1. Vorsitzender Junggesellenschützen. „Schön, dass wir in diesem Sommer nach drei Jahren Pause endlich wieder feiern konnten“, freute sich Niklas Oehmer.

Die Kirmes Karussells, Schaum-Eis und Kunstnebel endet am Montag, 1. August, am späten Abend. Foto: Michael Kleinrensing

Parallel zum Junggesellenschützenfest fand (und findet noch immer) die traditionelle Jakobuskirmes statt. Das beliebte Feuerwerk beginnt am Montag, 1. August, gegen 23 Uhr; es beendet die diesjährige Kirmes. Abbrenn-Platz ist am Martin-Luther-Park. Vorher steht allerdings noch Live-Musik auf dem Programm. Gegen 20 Uhr spielt die Band „New Flame“ am Jakobusbrunnen.

Steigender Kostendruck

Zwar konnten sich die Schausteller über angenehmes Kirmes-Wetter freuen, doch ein Wermutstropfen trübte die Stimmung: Einige Schausteller hatten spontan – aus personellen Gründen, aber auch wegen des steigenden Kostendrucks – abgesagt oder gar nicht erst zugesagt. Annette Petrick, Stadt Breckerfeld, erläuternd: „Es ist nicht so leicht wie früher, die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften alle zusammenzubekommen.“

