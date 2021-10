Breckerfeld: Ein Stück Normalität für die Jüngsten

Breckerfeld. Viele Kinder sind nach der Coronazeit gar keine Gleichaltrigen mehr gewöhnt. Das wird jetzt geändert. Tagesmütter geben Einblicke.

Das Lachen und Weinen der Kinder begleitet sie den gesamten Tag. Beim Spielen, beim Essen oder Schlafen. Es ist ein Job, der Spaß macht – und gleichzeitig viel abverlangt. Gerade in der Coronazeit, die besonders schwierig für die Tagesmütter in Breckerfeld war. Sie geben Einblicke in ihre Arbeit.

„Unsere Aufgaben sind die Betreuung und Förderung der Kinder”, erklärt Tagesmutter Anke Gams die Aufgaben. Im Vordergrund stehen die Sprache, die Motorik und die Sozialkompetenz: „Die sind im Moment besonders wichtig”, sagt auch Tagesmutter Angelika Thomas: „Ich habe ein Kind, das bisher noch keinen Kontakt zu anderen Gleichaltrigen hatte, bevor es zu mir gekommen ist. Als es dann ein anderes Kind gesehen hat, hat es geweint, da es so überfordert war.”

Die Kinder brauchen den sozialen Kontakt. Etwas, das in der Coronazeit untergegangen ist. Das fehlte. Nur ein Grund, warum für die Jüngsten der Lockdown besonders hart war. Die Tagesmütter haben daher versucht, so früh es ging wieder alle Kinder in die Betreuung aufzunehmen.

Geregelter Tagesablauf

Die Kinder kommen bereits frühmorgens zu den Tagesmüttern nach Hause. „Bei mir müssen die Kinder um 7.45 Uhr da sein, damit wir zusammen Frühstücken können”, gibt die Breckerfelder Tagesmutter Bianca Wippermann Einblicke. Bei Angelika Thomas sieht es etwas anders aus: „Die Kinder können zwischen 7 und 9 Uhr kommen”, erzählt sie, „wir versuchen dann, zusammen zu essen, was aber leider nicht immer klappt”.

Im Anschluss haben die Kinder Zeit zu spielen, zusammen mit den Tagesmüttern geht es nach draußen auf den Spielplatz oder in den Wald. Ebenso sind umfangreich ausgestattet Spielzimmer vorhanden, in denen sich die Kinder zum Beispiel auf einem Auto-Teppich oder mit Kinderspielen beschäftigen können. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen, entweder von zu Hause mitgebracht oder von Tagesmüttern frisch gekocht.

Über den Tag verteilt finden sich auch immer wieder Rituale wieder: So kocht Anke Gams mit ihren Kindern zusammen und Bianca Wippermann singt mit ihren Kindern, bevor sie zum Mittagessen gehen. Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf werden die Kinder dann abgeholt.

Die Kinder entwickeln sich

Viele Kinder seien vor allem am Anfang etwas unbeholfen, wollen zu ihren Eltern zurück. In der Betreuung machen sie dann eine Entwicklung durch, sind am Ende viel eigenständiger. Ein besonderer Prozess.

Die Kinder sollen bei Tagesmüttern genauso gefördert werden, wie in einem Kindergarten. Der Unterschied ist, dass dies in einem kleineren Umfeld stattfindet – es werden deutlich weniger Kinder betreut: Insgesamt sind maximal 5 Kinder, zwischen einem und drei Jahren, bei einer Tagesmutter, so entsteht ein familiäres und behütetes Umfeld.

Kita-Plätze in Breckerfeld sind knapp

Ein Problem in Breckerfeld: Es gibt zu wenige Plätze in den Kindergärten. Viele Kinder bekommen für das normale Alter von drei Jahren keinen Platz – also müssen sich die Eltern deutlich eher um einen Platz bemühen und die Kinder kommen bereits mit zwei Jahren oder eher in den Kindergarten. Auch die Plätze bei den Tagesmüttern können das Problem nicht ganz lösen – zumal der Bedarf perspektivisch zunehmen soll. Eine Lösung bietet ein geplanter Kita-Neubau in der Nähe der Grundschule: Dadurch werden mehr Plätze in Breckerfeld angeboten und die Eltern können für die Betreuung ihrer Kinder zwischen Kita und Tagesmutter wählen.

Die beiden neuen Gruppen, die geschaffen werden sollen, sind ein zusätzliches Angebot zu allen bestehenden, erläuterte Bürgermeister André Dahlhaus zuletzt. Er sehe die Initiativen im Bereich der Tagespflege als wesentlichen Baustein für die Betreuung. Breckerfeld habe zum Teil dort sogar ein stärkeres Netz als andere Städte.

Ein regelmäßiges Treffen mit anderen Tagesmüttern stärkt das Sozialverhalten der Kinder: Daher setzt auch Bianca Wippermann aus Breckerfeld auf diese Methode. Das biete bei Urlaubszeiten oder krankheitsbedingtem Ausfall zudem eine vertraute Vertretungsbetreuung.

Bianca Wippermann hat selbst zwei Töchter und arbeitet seit dem Jahr 2011 als Tagesmutter. Sie hat eine Qualifizierung nach den Richtlinien des DJI-Curriculums zur Tagespflegeperson abgeschlossen und besitzt eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes Ennepetal.

Von 2008 bis 2013 hat sie zudem mehrere Spielkreisgruppen in der ev. Kirchengemeinde geleitet.

