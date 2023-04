Breckerfeld: Einbrecher stiehlt begehrtes BVB-Sondertrikot

Breckerfeld. Aus einem Mehrfamilienhaus in Breckerfeld hat ein Einbrecher eines der begehrten BVB-Sondertrikots mitgehen lassen. Die Polizei ermittelt:

Bislang unbekannte Einbrecher haben ein begehrtes BVB-Sondertrikot sowie Bargeld und Parfüms aus einer Wohnung mitgehen lassen: Am Montag zwischen 9.30 und 17.15 Uhr drangen die Täter auf bisher nicht geklärte Weise offenbar in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Breckerfeld ein.

Gestohlen wurden besagtes Fußball-Trikot (Borussia Dortmund, Sonderedition Kohle und Stahl), Parfüms sowie eine geringe Summe Bargeld. „Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht“, teilt die Polizei mit.

Ansturm auf Sondertrikots

Mit der Sondertrikot-Edition hatte der Fußball-Bundesligist im Februar einen großen Ansturm ausgelöst. Hunderttausende Fans sollen sich online zeitweise in der Warteschleife bei der Trikotbestellung befunden haben. Das Trikot ist aktuell online nicht mehr erhältlich, da es sich um eine limitierte Auflage handelte.

