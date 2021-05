Breckerfeld: Eine Kümmerin für vereinsamte Senioren

Breckerfeld. Ursula Jakobs ist neue Gesundheitskoordinatorin in Breckerfeld. Sie will mit Partnern vor Ort Senioren aus ihrer Isolation herausholen.

Ihre neue Stelle empfindet sie als großes Glück. Gestatten: Ursula Jakobs, 56 Jahre alt, zweifache Mutter, gelernte Krankenschwester und jetzt neue Gesundheitskoordinatorin für die Hansestadt Breckerfeld. Anfang Mai hat sie ihre neue Stelle angetreten. „Als meine Kernaufgabe sehe ich es an, Senioren aus der Isolation in eine Gemeinschaft zu bringen“, sagt Ursula Jakobs, „es geht darum, die körperliche Gesundheit zu stärken und gleichzeitig die seelische Balance aufrechtzuerhalten.“

Auf ein Netzwerk zurückgreifen

Dazu wird sie auf ein Netzwerk zurückgreifen und selbst zu einer Netzwerkerin werden. „Es geht mir darum, die jetzt schon vorhandenen guten Angebote weiter zu stärken und diese miteinander zu verknüpfen“, sagt Ursula Jakobs und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Gemeinden, den Vereinen, den Krankenkassen, der Stadt und dem Fachbereich Gesundheit und Soziales des Ennepe-Ruhr-Kreises für sie sei. „Es gibt eben ältere Menschen, die haben das Gefühl, dass ihnen plötzlich alles über den Kopf wächst. Für sie will ich dasein. Ich will sie mit den richtigen Fachleuten und Ansprechpartnern zusammenbringen, um Lösungen zu finden.“

Verlängerung des Projektes ist möglich

Das Projekt in Breckerfeld ist auch für den Kreis in gewisser Weise Neuland. „Es ist das erste, für das wir Fördermittel beantragt haben“, sagt Franziska Wellmann-Peters. Vorgeschaltet war eine Gesundheitskonferenz, in der Bürger die Möglichkeit hatten, Anregungen zu geben. Erwachsen ist daraus eine Gesundheitskoordinatorin, deren Stelle zunächst auf drei Jahre befristet ist. Stand jetzt wäre eine Verlängerung allerdings möglich.

Wunsch von Stadt und Kirchengemeinde war es, für diese Aufgabe jemanden zu finden, der eine möglichst breite medizinische Vorbildung mitbringt und der die Strukturen vor Ort kennt. „Wir hatten viele Bewerbungen“, betont Bürgermeister André Dahlhaus dazu, „aber mit Ursula Jakobs haben wir jemanden gefunden, der diese Voraussetzungen alle erfüllt.“

Vorfreude auf die Arbeit

Die 56-Jährige, die im Jahr 2002 nach Breckerfeld gezogen ist, ist ausgebildete Krankenpflegerin. Sie hat in Kliniken und Seniorenheimen gearbeitet, hat sich schließlich selbst zur Ausbilderin ausbilden lassen und hat sich – um Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu können – als Fußpflegerin selbstständig gemacht. „Jetzt freue ich mich auf die neue Tätigkeit und hoffe, viele Menschen kennenlernen zu dürfen“, blickt sie auf die nächsten Wochen voraus. Ihr neues Büro ist im Melanchton-Haus direkt an der Evangelischen Kirche eingerichtet.

Zu erreichen ist die Gesundheitskoordinatorin unter 02338/5290017 und per Mail unter gib@jkg-breckerfeld.de. Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung.

