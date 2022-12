Breckerfeld: Einsatz – Misthaufen brennt neben Reithalle

Brennender Misthaufen in Breckerfeld: Als der Brand gelöscht war, untersuchte die Feuerwehr den Misthaufen mit einer Wärmebildkamera.

Breckerfeld. Misthaufen-Brand in Breckerfeld. Für die Breckerfelder Feuerwehr entsteht ein größerer Einsatz, zu dem viel Gerät eingesetzt werden muss.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am späten Vormittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Es brannte ein Misthaufen neben einer Reithalle. Zunächst wurde ein Löschangriff vorgenommen. Anschließend wurde der Misthaufen mit einem Radlader und einem Bagger abgetragen. Dabei wurde immer wieder gelöscht, zum Teil auch unter Atemschutz und mit Einsatz von Schaummittel. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Ganze anschließend begutachtet und an den Besitzer übergeben. Dieser Einsatz endete nach etwa fünf Stunden.

