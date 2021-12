Breckerfeld: Elternzeit als Anstoß für eigene Firmen-Idee

Breckerfeld. Nathalie Gombik (23) aus Breckerfeld gründet ihr eigenes Kleingewerbe „Plottersalat“ – sie verkauft personalisierte Kleidung und Taschen.

Es ist eine dieser Geschichten, in der eine junge Frau, die gerade erst Mutter geworden ist, für sich entscheidet, umzusatteln. Die sich dazu entscheidet, die Elternzeit auch dazu zu nutzen, sich parallel noch etwas Eigenes aufzubauen und ein Kleingewerbe anzumelden. Ein mutiger Schritt, zu dem sich in den letzten Jahren gefühlt immer mehr Frauen entscheiden. Zuletzt haben wir in dieser Zeitung über Mutter Sarah Arabatzis aus Hagen geschrieben, die einen Bastel-Blog ins Leben gerufen hat und Familien in der Coronazeit Bastel-Vorlagen zur Verfügung stellt.

Heute schreiben wir über die 23 Jahre alte Breckerfelderin Nathalie Gombik. „Kreative Arbeit hat mir eigentlich immer gefallen. Die Elternzeit hat jetzt erst richtig den Anstoß gegeben, dass ich die Zeit und den Mut hatte, das umzusetzen.“ Nathalie Gombik stellt personalisierte T-Shirts, Taschen, Rucksäcke, Babybodys oder auch Schilder her und verkauft sie über die Online-Verkaufsplattform „Etsy“ oder auf Anfrage auch über Facebook. „Ich habe verschiedene Vorlagen, personalisiere natürlich aber auch nach individuellen Wünschen und Vorstellungen“, sagt die junge Mutter.

Eigene Designs am PC erstellen

„Plottersalat“ hat die 23-Jährige ihre Marke genannt. Plotter – von „Plotten“, also der Methode, mit der die Bilder oder Schrift auf die Materialien aufgebracht werden – „und Salat, weil die Farben und Möglichkeiten so bunt sind, wie ein Salat, den man sich zusammenstellen kann“, sagt die 23-Jährige und lacht. Ihr Wissen hat sie sich komplett selbst angeeignet. „Aber ich gebe keine Ware raus, die nicht perfekt geworden ist oder auf der sich Folie beispielsweise verzogen hat - was zwischendurch schon einmal passieren kann. Aber die Sachen behalte ich dann einfach als Muster“, sagt Nathalie Gombik.

Nathalie Gombik aus Breckerfeld hat sich selbstständig gemacht - sie stellt personalisierte Kleidung (ua. für Babys) her. Textildesign - Veredelung Kleidung (Hansering 75) Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Ware – also unbedruckte T-Shirts, Bodys, oder Taschen – bestellt sie über den Großhandel. Bearbeitet wird sie dann zuhause, wo sich die Breckerfelderin ein eigenes Plotter-Zimmer eingerichtet hat. Mit einem Programm am PC kann sie eigene Designs erstellen, die auf das Material aufgebracht werden sollen. „Farblich ist alles möglich. Von Knallpink über Leo-Muster bis hin zu eben den ganz normalen Farben.“

Träume auch nach der Elternzeit verfolgen

Über das PC-Programm wird ein Befehl an die Plotter-Maschine gesendet, in die zuvor die entsprechende Folie eingelegt wird. Für jede Farbe muss der ganze Prozess extra durchlaufen werden. Die „geplottete“ Folie kann sie im Anschluss entnehmen und das fertige Muster, beispielsweise von einer Wasserlilie, abziehen. Mit einer Presse, die Gombik bis auf 145 Grad einstellt, werden die Schriftzüge oder Motive nachdem die Ware ausgemessen wurde dann auf den Stoff aufgebracht. „Man sollte die Shirts auf jeden Fall auf links waschen – aber sie verwaschen nicht, das habe ich selbst getestet“, so die 23-Jährige, die vorwiegend abends Aufträge abarbeitet, weil sie tagsüber Zeit mit ihrem Sohn verbringt.

Bislang waren es vorwiegend Bestellungen aus Breckerfeld und der Umgebung. Aber auch schon eine aus Dortmund ist darunter gewesen. „Ich habe hier aus der Stadt so viele positive Rückmeldungen bekommen. Dass man mit seiner Idee so viel Anklang findet und die Menschen einen unterstützen, ist einfach toll.“

Auch nach der Elternzeit möchte Nathalie Gombik ihren Traum weiter verfolgen: „Leben kann man davon natürlich bis jetzt noch nicht. Aber es macht mir einfach Spaß. Man schaltet ab, und kann immer sagen: Ich habe mir noch etwas Eigenes aufgebaut.“

