Breckerfeld: Eule gestohlen – Dorfgemeinschaft schockiert

Breckerfeld. In der Nacht wird in Breckerfeld eine Eulen-Figur vom Dorfplatz in Zurstraße gestohlen. Die DoGeWa hofft jetzt, dass die Figur wieder auftaucht:

„Wir sind alle verärgert und schockiert“, sagt Rüdiger Mandt. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Waldbauer (DoGeWa) hat, ebenso wie die anderen Mitglieder der Interessengemeinschaft, kein Verständnis dafür, dass jemand so etwas tut: „Die Eule, die am Sitzplatzrondell auf dem Dorfplatz in Zurstraße stand, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschwunden. Wir dachten erst an einen klassischen Vandalismus-Fall, aber sie war weg.“

Noch keine Anzeige erstattet

Die extra für den Platz angefertigte Eule sei auf einem Sockel befestigt gewesen. Dieser Sockel wiederum sei auf einen Baumstumpf aufgeschraubt gewesen. „Wir gehen davon aus, dass die Eule gestohlen wurde“, sagt Rüdiger Mandt. Auch der Sockel wurde heruntergerissen. Anzeige bei der Polizei hätte die DoGeWa bislang noch nicht erstattet – einfach, weil die Aussicht auf Erfolg bei Ermittlungen gegen Unbekannt zu gering sei, „wir überlegen aber noch“, so Mandt.

Die Eule steht seit mittlerweile zwei Jahren an ihrem Platz in Breckerfeld. „Davor gab es schon eine andere Eule, die wurde aber aufgrund ihres Zustands ausgetauscht.“ Die DoGeWa will nun beraten, ob ein neues Exemplar angeschafft werden soll. Die Hoffnung, dass die alte Eule wieder auftaucht, haben sie aber auch noch nicht ganz aufgegeben.

