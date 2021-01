Breckerfeld: Feuerwehr befreit Kleinkind aus Badezimmer

Breckerfeld Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ein Kind aus einem Badezimmer befreien - es hatte sich dort eingeschlossen.

Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld musste am Mittwoch ein Kleinkind (2) aus einem Badezimmer befreien. Die Einsatzkräfte wurden am Nachmittag in die Gencayer Straße gerufen.

Das Kind hatte sich dort im Bad eingesperrt. Während die Mutter es beruhigte, öffneten die Einsatzkräfte des Löschzugs die Tür mit Spezialwerkzeug. Die Mutter konnte ihr Kind unverletzt in die Arme nehmen. Es bekam noch einen Tröste-Feuerwehrmann als gute Erinnerung.

Weitere Nachrichten aus Hagen und Breckerfeld gibt es hier.