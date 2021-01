Breckerfeld: Feuerwehr befreit Mann nach Unfall aus Auto

Breckerfeld Am Montagmorgen musste die Feuerwehr Breckerfeld einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht

Bei einem Verkehrsunfall auf der L701/Prioreier Straße ist eine Person am frühen Montagmorgen verletzt worden. Gegen 7 Uhr kam es laut Feuerwehr "in Höhe Schemm zu einem Alleinunfall", heißt es dazu. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Fahrzeug befreien.

Mann über Kofferraum aus dem Fahrzeug befreit

Aufgrund des Verletzungsmusters wurde die Rückbank des PKW ausgebaut und die verletzte Person über ein spezielles Gestell durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug geholt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld den Brandschutz sicherstellten und die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen sperrten. Der Einsatz wurde mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 75 Minuten beendet.

Am Montagmorgen hatte die Hagener Straßenbahn außerdem gemeldet, dass die Buslinie 512 den Wengeberg derzeit nicht ansteuern könne. Hintergrund: Straßenglätte und Schneefall.