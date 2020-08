Breckerfeld: Feuerwehr rettet schon wieder eine Schlange

Die Feuerwehr Breckerfeld hat eine Schlange gerettet. Die ungiftige Kornnatter wurde in ein Tierheim gebracht.

Breckerfeld. Die Feuerwehr Breckerfeld hat erneut eine Schlange gerettet. Diesmal handelt es sich um eine Kornnatter.

Die Feuerwehr Breckerfeld ist am Dienstagnachmittag erneut wegen einer Schlange ausgerückt. In der Straße Schöne Gasse hatte ein Anwohner das Tier gesichtet. Nach Rücksprache mit einem Schlangenexperten konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige Kornnatter handelt. Sie kommt in diesen Gefilden freilebend nicht vor.

Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld nahmen das ausgewachsene Tier vorerst mit. Das Ordnungsamt Breckerfeld brachte die Schlange anschließend in ein Tierheim nach Witten. Der Einsatz der Feuwehr endete nach etwa 75 Minuten.

Erst vor einer Woche hatte die Feuerwehr eine Ringelnatter aus einem Keller geholt. Das Tier wurde an einem Bachlauf ausgesetzt.