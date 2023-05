Breckerfeld: Freibier und Fan-Ausleihe für das Spitzenspiel

Breckerfeld. Die zweite Mannschaft von Schwarz-Weiß Breckerfeld kann am Sonntag aufsteigen, Damit das gelingt, gibt es einen Plan auf und neben dem Platz.

Klingt vielleicht martialisch: Aber die Sport- und Freizeitanlage soll am Sonntag zu einer Festung werden. Und damit dieses Vorhaben gelingt, schenkt Schwarz-Weiß Breckerfeld an die Fans 50 Liter Freibier aus.

Das Besondere: Eine Festung soll das Areal um den Kunstrasenplatz nicht beim Spiel der ersten Mannschaft werden. Denn in die Kreisliga A, in der die Erste kickt, möchte die Zweitvertretung gerne aufsteigen. Und weil es am Sonntag, 13 Uhr, zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten (Schwarz-Weiß) und dem Tabellenzweiten (Hellas Makedonikos II) in der Kreisliga B kommt, kann das Team von Coach Marco Gebert den Aufstieg perfekt machen.

Gutes Wetter und volles Haus

„Wir setzen auf gutes Wetter und ein volles Haus“, sagt Gebert. Und hat neben Freibier auch jene auf dem Schirm, die in Sachen Stimmung zuletzt über die Stadtgrenzen hinaus für Furore gesorgt haben: „Wir haben die Fans, die beim Basketball beim TuS Breckerfeld zuletzt die Halle gerockt haben, angesprochen. Die Basketball-Saison ist ja vorbei. Wir hoffen, dass sie jetzt uns in diesem wichtigen Spiel unterstützen.“ Und als sei das noch nicht genug, habe man auch die beiden großen Schützenvereine (die Bauernschützen feiern ja eine Woche später ihr Bauernvogelschießen) angesprochen. „Daneben gehen wir davon aus, dass auch Hellas Makedonikos Fans mitbringt. Das kann eine tolle Stimmung werden.“

Zumal rein sportlich die beiden überragenden Teams der Liga aufeinandertreffen. Schwarz-Weiß hat 20 Siege aus 24 Spielen auf dem Konto, Hellas Makedonikos einen Sieg weniger. „Gewinnen wir, sind wir durch“, sagt Marco Gebert, „spielen wir unentschieden, haben wir den Aufstieg immer noch in der eigenen Hand.“ Und auch, wenn am Ende nur Platz zwei in der Abschlusstabelle für die Breckerfelder bleiben sollte, besteht immer noch die Option, über ein eventuelles Entscheidungsspiel gegen den Zweiten aus der anderen B-Liga aufzusteigen. „Das hängt davon ab, wer aus der Bezirksliga absteigt und ob in der Kreisliga A alle Teams wieder starten.“

Kaffeesatzleserei, auf die sich Gebert nicht einlassen will. „Wir wollen gewinnen“, sagt er. Mit Unterstützung, mit Stimmung und mit Freibier.

