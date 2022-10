Breckerfeld: Freunde der Landwirtschaft in einem Verein

Breckerfeld. Der Landwirtschaftliche Ortsverein Waldbauer wird 75 Jahre alt. Warum dort längst nicht nur Bauern Mitglied sind.

Die Feierlichkeiten liegen jetzt schon ein paar Tage zurück. Sie hatten wie in all den Jahren gemeinsam in der Scheune die Erntekrone gebunden, sie hatten zusammengesessen, sich ausgetauscht. Und dann, beim Erntedankfest, das fertige Stück in der Kirche von Breckerfeld präsentiert. Und irgendwie war mit all dem für die 90 Mitglieder des landwirtschaftlichen Ortsvereins Waldbauer auch gleich der Festakt verbunden: Denn die Organisation, die im Örtchen eine so wichtige Rolle spielt, feiert 2022 ihr 75-jähriges Bestehen.

„Das“, sagt Dieter Greßhöner, immerhin selbst noch Landwirt mit Milchkühen und Forstwirtschaft, „haben wir eher so am Rande festgestellt.“ Was ihm viel wichtiger ist: „Wir haben es geschafft, das Brauchtum wieder an den Start zu kriegen.“ Denn all das, was den Gemeinsinn ausmacht, hat in der Corona-Zeit – wie bei so vielen Vereinen – brach gelegen.

90 Mitglieder, wenige Landwirte

Immerhin: 90 Mitglieder hat der landwirtschaftliche Ortsverein. Und: Die allermeisten davon sind keine Landwirte mehr. „Aber es sind Menschen, die sich der Landwirtschaft und dem Ort verbunden fühlen“, sagt Dieter Greßhöner, der 30 Kühe hält und sich vor Jahren bewusst gegen eine weitere Expansion seines Betriebs entschieden hat. Auch weil es ihm ergeht, wie vielen Bauern: Die Kinder haben andere Interessen. Eine Nachfolge ist nicht gewährleistet.

Landwirt Dieter Greßhöner ist Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins Waldbauer. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Also geht es im Verein nicht nur um eine geballte Interessenvertretung, sondern vor allem um das Thema Akzeptanz. „Eine grundsätzlich positive Einstellung zur Landwirtschaft – das ist es, was uns wichtig ist“, sagt Greßhöner und spricht über eine Art von indirekter Unterstützung, die er und seine Berufskollegen immer häufiger vermissen. „Wir werden in vielerlei Hinsicht mehr und mehr zu einer Randgruppe. Wir werden als diejenigen abgestempelt, die mit großen Maschinen durch die Gegend fahren, Natur zerstören und mit Gülle auf den Feldern für Belästigung und Umweltschäden verantwortlich sind.“

Landwirtschaft muss sich rechnen

Ein Bild, gegen das er und die Mitglieder des Ortsvereins angehen. „Allen schwebt immer dieses idyllische Bild der Landwirtschaft vor“, sagt Greßhöner. „Aber dabei darf man nicht vergessen, dass Betriebe ja auch existieren müssen. Landwirtschaft muss sich am Ende auch rechnen.“

Letztlich sieht sich der Ortsverein Waldbauer auch als Berufsvertretung auf unterster Ebene. „Und die braucht es ja auch“, sagt Greßhöner auch mit Blick auf den Ortsverein Breckerfeld in Nachbarschaft und den Kreisverband, der wiederum eine Ebene höher angesiedelt ist. „Es hat auch immer wieder Fusionsüberlegungen gegebene, Aber wir haben einen funktionierenden Vorstand, unsere Mitglieder – vielleicht ist eine Fusion eine Frage der Zeit. Aber noch ist es nicht so weit.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen