Breckerfeld:Gastgeber für lebendigen Adventskalender gesucht

Gastgeber können in Breckerfeld wieder ihre Fenster gestalten: der lebendige Adventskalender findet wieder statt.

Breckerfeld. Breckerfelder können wieder ihre Fensterscheiben in der Adventszeit gestalten. Insgesamt sind 17 Termine im Dezember angesetzt.

Es ist eine Tradition in Breckerfeld: der lebendige Adventskalender der Ev. Jakobus-Kirchengemeinde. Menschen kommen zusammen. Sie singen zusammen. Sie lesen Geschichten. Und sie bewundern die Kreativität an den Scheiben.

„Die Resonanz auf unsere Aktion ist immer gut, die Termine sind gut besucht“, sagt Krista Winter. Nachdem 2019 und 2020 der lebendige Adventskalender ausfallen musste, freut man sich in der Hansestadt nun umso mehr, dass das Zusammenkommen wieder möglich wird: „In diesem Jahr finden alle Treffen – 17 Termine sind es insgesamt – coronabedingt an der frischen Luft statt“, so Winter.

Lebendiger Adventskalender in Breckerfeld seit 2002

Seit 2002 – also genau seit dem Jahr des 750-jährigen Kirchenjubiläums – gibt es das Angebot der Kirchengemeinde schon. Erst jährlich, irgendwann dann nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus. „In diesem Jahr wollen wir es jedenfalls wieder versuchen“, gibt Krista Winter Einblicke in die kurzfristige Planung. Und es gibt noch reichlich freie Termine: „Wir suchen noch Breckerfelder, die Lust haben, ein Fenster für den lebendigen Adventskalender zu gestalten. Acht Termine stehen schon fest“, so Winter.

Breckerfeld: 17 Termine im Dezember

Ab dem 1. Dezember gibt es insgesamt 17 Termine, zu denen Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen – und zu denen sich, wieder werktags, jeweils um 18 Uhr die entsprechenden Fensterchen öffnen. Gesucht werden hierfür Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Vereine oder Geschäftsleute, die ein eigenes Fenster gestalten und präsentieren möchten.

„Wir wollen miteinander singen, Geschichten zur Weihnachtszeit lauschen und die Kreativität der Gastgeber bewundern. Und auch einander wieder begegnen und gemeinsam Zeit verbringen“, sagt Krista Winter.

Wer Lust bekommen hat, ein Teil dieser Aktion zu werden, kann sich noch bis Ende Oktober bei den Organisatoren melden. „Wir freuen uns auf alle großen und kleinen Menschen, die mitmachen.“

Anmeldungen und weitere Infos gibt es bei: Krista Winter (02338 - 557) und Uli Wippermann (02338 - 912548).

