Breckerfeld: Gemeinde trauert um Küster Christof Leszinski

Breckerfeld. Christof Leszinski, lange Jahre Küster der Evangelischen Jakobus-Gemeinde Breckerfeld und guter Geist im Martin-Luther-Haus, ist verstorben.

Die Evangelische Jakobus-Gemeinde trauert um Altküster Christof Leszinski, der ganz plötzlich am Sonntag, 31. Januar, verstorben ist.

Seit 1989 war Leszinski in der Kirchengemeinde als Küster und Hausmeister tätig: Zuerst, bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2013, 24 Jahre lang hauptamtlich, seitdem bis zuletzt nebenamtlich im Team mit dem hauptamtlichen Küster Michael van Rienen.

Aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken

Aus dem Gemeindeleben war Christof Leszinski gar nicht wegzudenken: Fast täglich konnte man ihn in und um die Jakobus-Kirche treffen, für beinahe jedes handwerkliche Problem hatte er eine Lösung parat und war da, wenn er gebraucht wurde. Besonders das Martin-Luther-Haus lag ihm am Herzen. Was auch immer sich dort abspielte: Christof Leszinski war mittendrin, kannte das Haus wie seine Westentasche und hat sich liebevoll um alles gekümmert.

Beim Breckerfelder Weihnachtsmarkt baute Christof in der Garage am Kirchplatz Jahr für Jahr die „Jakobus-Quelle“ auf und stand dort dann viele Stunden hinter der Theke, um alle Besucher mit Glühwein, Kakao oder heißem Apfelsaft zu versorgen.

Gemeinde trauert um unnachahmliche Persönlichkeit

Es fällt der Gemeinde schwer, sich das Gemeindeleben ab jetzt ohne ihn, seine tatkräftige Unterstützung und seine unnachahmliche Persönlichkeit vorzustellen. „Christof Leszinski hinterlässt eine große Lücke in der Kirchengemeinde“, so die Pfarrer Christin Hick und Paul Diehl. „Wir werden ihn sehr vermissen.“

Die Beisetzung findet aufgrund der aktuellen Situation im engsten Familienkreis statt. In der Jakobus-Kirche besteht die Möglichkeit zum stillen Gebet und zum Eintrag in ein Kondolenzbuch.