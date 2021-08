Breckerfeld: Gemeinden rufen ökumenischen Chor ins Leben

Breckerfeld. Die Corona-Pandemie hat das Chorleben in Breckerfeld zum Erliegen gebracht. Jetzt gründen die Gemeinden einen ökumenischen Projektchor.

Lange war es ja ruhig um die Breckerfelder Chöre. Kein Wunder: Denn in der Corona-Pandemie war an einen geregelten Probenbetrieb nicht zu denken. Jetzt allerdings gibt es einen neuen Impuls, mit dem die Chorlandschaft belebt werden soll: ein ökumenischer Projektchor, den die evangelische, die katholische und die neuapostolische Kirche gemeinsam bilden wollen. Ein erste Konzert ist – so es die Corona-Lage denn zulässt – noch in diesem Jahr geplant.

Barbara Rosolova heißt die Frau, bei der die Fäden zusammenlaufen. Sie ist die Kirchenmusikerin der evangelischen Gemeinde, hat einst Kirchenmusik und Orgel studiert. „Die Pandemie war für alle Sänger und für alle Chöre eine harte Zeit“, sagt die 38-Jährige. „Ich fürchte, dass nicht alle wieder nach einer solch langen Unterbrechung einsteigen werden.“

Auch Neueinsteiger sind willkommen

Auch vor diesem Hintergrund mache es nun Sinn, die Kräfte zu bündeln. Und gleichzeitig ein Angebot zu schaffen, das auch Neueinsteigern offensteht: „Anfang September wollen wir starten“, Barbara Rosolova, „willkommen sind alle, die einfach Freude am gemeinsamen Gesang haben – gleich welchen Alters oder Geschlechts, gleich welcher Konfession oder Religion. Auch Menschen, die noch keine Chorerfahrung haben, können sich gerne anschließen.“

Aus all den Sängern will Barbara Rosolova in kurzer Zeit ein Team formen. Eines, das am Ende des Kirchenjahres einen ersten Auftritt haben soll. „Wo und in welchem Rahmen das angesichts der Corona-Pandemie möglich sein wird, müssen wir noch schauen“, sagt die Profi-Musikerin.

Proben im Martin-Luther-Haus

Fest steht schon jetzt, an welche Werke sich der neue Chor begeben wird. Im Fokus steht der walisischen Komponist und Chorleiter Robert Jones. „Er gilt als Vertreter der Spätromantik und hat viele geistliche Werke für Chor und Bläser oder auch Chor und Orgel geschrieben“, so Barbara Rosolova, die plant, auch die Breckerfelder Posaunenchöre mit ins Projekt einzubinden.

Die Proben des Projektchores finden ab September immer um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Eine Voranmeldung ist nichterforderlich. Nähere Informationen gibt es bei Barbara Rosolova, 0152/57408642.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen