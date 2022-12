Breckerfeld: Genaue Route der Lichterfahrt steht jetzt fest

Breckerfeld. Die heimischen Landwirte setzen mit einer Lichterfahrt ein Zeichen der Hoffnung. Sie rollen durch Hagen und Breckerfeld. Das ist die Strecke.

Die Lichterfahrt, mit der die heimischen Landwirte in der Weihnachtszeit mit ihren beleuchteten Traktoren Hoffnung bringen wollen, ist schon lange geplant. Doch die Route durch Hagen und Breckerfeld stand bis jetzt noch nicht ganz fest.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, kann sich im Folgenden eine Übersicht über die Strecke verschaffen. Die Fahrt beginnt um 16.40 Uhr am Samstag am Seniorenpark Reeswinkel in Schalksmühle.

Station am Altenzentrum Breckerfeld

Diese Straßen folgen danach: Bergstraße, Schöneberge, L528 Richtung Halver, Dortmunder Straße, B229, Hagedornstraße, Tannenweg, Südstraße und Lohstraße. Die zweite Station befindet sich dann am Seniorenzentrum Halver. Danach geht es weiter mit: Bächterhof, Hagenerstraße, L528 Richtung Breckerfeld, Am Stahlhof, rechts auf Hansering, und dann halten die Traktoren an der Zwischenstation Altenzentrum Breckerfeld um ca. 17.50 Uhr.

Es geht weiter mit: In der Kuxe, Kückelhauser Straße, rechts auf Westring, links Frankfurter Straße, Windmühlenstraße, Langscheider Straße, Prioreier Straße, Osemundstraße, B54 Richtung Hagen, Delsterner Straße, im Hamperbach, Ambrocker Weg. Ankunft an der Klinik Ambrock: 18.35 Uhr.

Noch einmal Richtung Breckerfeld

Der letzte Abschnitt setzt sich wie folgt zusammen: Ambrocker Weg, links im Hamperbach, rechts Neuenhaus, Knochenmühle, Waldbauerstraße, links L528 Richtung Breckerfeld, Kreisverkehr Königsheide Richtung Ennepetal, Breckerfelder Straße, links Loher Straße, Neustraße, Voerder Straße, links Kölner Straße, Milsper Straße, Berliner Straße, Talstraße, Carl-Von-Hagen-Straße. Die letzte Station ist dann das Haus Curanum am Ochsenkamp.

