Breckerfeld: Gesundheitsamt will Corona-Vorgaben umsetzen

An immer mehr Schulen treten Corona-Fälle auf. Das auch für Breckerfeld zuständige Gesundheitsamt in Schwelm will sich in Bezug auf Quarantäne jetzt nach den Vorgaben des Bundes richten.

Breckerfeld. Das für Breckerfeld zuständige Gesundheitsamt des Kreises will die Corona-Vorgaben des Bundes umsetzen. Das hat Auswirkungen auf Quarantäne.

Das auch für Breckerfeld zuständige Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises orientiert sich in der Frage, wie die Quarantäne im Falle von positiven Coronatests in Schulen und Kindertagesstätten gehandhabt werden soll, ab sofort an der Linie, die das Land Nordrhein-Westfalen Presseinformation angekündigt hat. Zuletzt waren in Breckerfeld noch zwei Klassen nahezu komplett vom Unterricht befreit worden, nachdem es dort Corona-Fälle gegeben hatte.

Nach enger Absprache zwischen Schulleitung und Gesundheitsamt waren die Eltern der Kinder, die noch nicht den kompletten Impfschutz genießen, aufgefordert worden, ihre Kinder bis einschließlich Freitag nicht zur Schule zu schicken. Es handelt sich jedoch nicht um eine Quarantäne. Das Gesundheitsamt hatte betont, dass es die Einzelfälle jeweils genau betrachten wolle.

Quarantäne: Freitesten nach fünf Tagen möglich

Nun fehle, so heißt es aus dem Schwelmer Kreishaus, noch der entsprechende Erlass des Landes, dennoch gelte mit Blick auf die Ankündigungen aus Düsseldorf jetzt bereits Folgendes: Künftig werden in Schulen, Kindertagesstätten und in der Tagespflege nur noch die infizierten Kinder in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Nur bei mehr als einem Fall in der Klasse oder Gruppe erfolgen weitergehende Ermittlungen des Gesundheitsamtes.

Die in diesem Fall durch das Gesundheitsamt ermittelte Kontaktpersonen können sich nach fünf Tagen freitesten und ihre Quarantäne damit beenden. Alle Kinder – Schulkind, Tagespflege, Kitas – die als Kontaktpersonen aktuell bereits länger als fünf Tage in Quarantäne sind, können sich ab sofort mit einem PCR-Test ebenfalls aus der Quarantäne befreien. Das Ergebnis des PCR-Tests muss dem Gesundheitsamt vorgelegt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen