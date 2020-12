Breckerfeld: Graffiti-Sprayer flüchten von Schulhof

Breckerfeld Auf einer Scheibe des Schulgebäudes wurde mit blauer Farbe "Lut" aufgesprüht. Ein Zeuge beobachtete die Sprayer und rief die Polizei.

Ein 57-jähriger Breckerfelder bemerkte am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, drei verdächtige Personen, die sich an der Schule am Ostring aufhielten. Der Mann war mit seinem Hund unterwegs, als ihm die Personen an der Gebäudewand der Schule auffielen, die augenscheinlich etwas mit einer Sprühdose aufgesprühten. Als er mit seinem Hund näher kam, flüchteten die Personen in Richtung Breckerfelder Busbahnhof. Der 57-Jährige verständigte die Polizei.

Auf einer Scheibe des Gebäudes wurde mit blauer Farbe "Lut" aufgesprüht.

Täterbeschreibung

Der Breckerfelder konnte die drei Personen wie folgt beschreiben:

- zwischen 18 bis 25 Jahre alt

- eine Person trug eine helle Jacke und eine Person eine dunkle Jacke mit Kapuze (beide ca. 1,80 Meter groß)

- eine weitere Person trug ebenfalls eine dunkle Jacke, war kräftig, mit Bart (circa 1,95 Meter groß)

Die Polizei konnte die Personen nicht mehr auffinden.