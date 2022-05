Breckerfeld: Heimsieg für Alexander Ebbert bei Landtagswahl

Alexander Ebbert (CDU) aus Breckerfeld verpasst den Einzug in den Landtag, liegt aber in der Hansestadt vorn.

Zumindest in der Hansestadt Breckerfeld war der Erfolg eindeutig. 43,7 Prozent Alexander Ebbert, 29,1 Prozent Ina Blumenthal. Weil es sich bei Breckerfeld allerdings­ um die kleinste Kommune im Wahlkreis 104 handelt und diesem neben der SPD-Hochburg Gevelsberg auch noch der rote Hagener Stadtteil Wehringhausen zugeschlagen wurde, reicht es für den Breckerfelder am Ende aber nicht für den Einzug in den Landtag. Knapp sechs Prozent fehlen dem 29-Jährigen.

„Auch wenn Ina Blumenthal am Ende vorn liegt – ich bin zufrieden“, so Alexander Ebbert, der den Wahlabend mit seinen Parteifreunden im Haus Mähler im Ortskern von Breckerfeld erlebt hat. „So klar ist der Vorsprung ja nicht. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren noch möglich ist.“

Großer Vorsprung

Wesentlich deutlicher ist da der Vorsprung, den Ebbert auf Blumenthal in seiner Heimatstadt Breckerfeld herausgeholt hat. „Dass in der Stadt die Unterstützung so groß für mich war – das freut mich wirklich sehr“, so Alexander Ebbert, der von seinem Arbeitgeber seit Mitte April für den Wahlkampf unentgeltlich freigestellt worden ist, und bei Listenplatz 116 am Dienstag wieder an seinen Arbeitsplatz bei der Firma „Busch-Jäger“ in Lüdenscheid zurückkehren wird. „Die letzten Wochen waren sehr intensiv, durch zahlreiche Termine auch an den Vormittagen geprägt. Wenn man sich voll auf den Wahlkampf konzentrieren will, kann man nicht normal weiterarbeiten.“

Dass Alexander Ebbert als erster Breckerfelder Kandidat bei einer Landtagswahl ins Rennen gehen konnte, hängt auch mit den guten Kontakten der Breckerfelder CDU-Chefin Ulrike Borowski in den Kreis hinein zusammen. „Der Anstoß kam vom Kreisvorstand. Die Zusammenarbeit mit den anderen Städten hat super funktioniert. Ich fände gut, wenn Alexander in fünf Jahren wieder antreten würde.“

Jubel bei den Grünen

Grund zum Jubeln haben auch die Breckerfelder Grünen. „Im Vergleich zur letzten Landtagswahl haben wir unser Ergebnis nahezu verdreifacht“, sagt Sprecher Michael Peyinghaus. „wir haben das beste Grünen-Ergebnis im gesamten Wahlkreis geholt. Und das in einer Stadt, in der es die Grünen über Jahre hinweg schwer hatten. Das ist absolut beachtlich.“ Die Grünen in Breckerfeld hätten einen engagierten Wahlkampf gemacht. Das habe sich letztlich ausgezahlt.

Wenig Grund zur Freude hingegen hat die Breckerfelder SPD. „Wenn es überhaupt einen positiven Aspekt gibt, dann ist es der, dass wir das Direktmandat geholt haben“, so Peter Gerbothe, Chef der Breckerfelder Sozialdemokraten. Letztlich sei auch vor dem Hintergrund, dass mit Alexander Ebbert ja ein Breckerfelder für die CDU angetreten sei, das Stadtergebnis noch vertretbar. „Aber alles andere ist in meinen Augen eine herbe Enttäuschung“, so Gerbothe.

Derbe Schlappe für die FDP

Eine derbe Schlappe musste auch die FDP einstecken. Die Liberalen verloren mehr als die Hälfte der Stimmen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Noch höher sind da nur die Verluste der Linken, die nun faktisch in Breckerfeld überhaupt keine Rolle mehr spielen. Mit 1,25 Prozent holten von den kleinen Parteien die Freien Wähler in der Hansestadt das beste Ergebnis.

