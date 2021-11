Breckerfeld: Immobilienpreise schießen durch die Decke

Breckerfeld. Der ländliche Raum profitiert von Corona: „Breckerfeld hat unheimlich gewonnen.“ Teurer geworden sind vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser.

Dass die Immobilienpreise deutschlandweit im Zuge der anhaltenden Niedrigzinsphase angestiegen sind, ist keine neue Nachricht. Auch in Breckerfeld schlägt dieser Effekt durch und sorgt für enorme Wertsteigerungen. Die Corona-Pandemie und der ländliche Charakter Breckerfelds wirken daneben aber, um im pandemischen Bild zu bleiben, wie ein Booster. Im Immobilienbüro von Silke Martin-Perez an der Frankfurter Straße lassen sich derartige Effekte exemplarisch ablesen. Sie stellt klar fest: „Breckerfeld hat unheimlich gewonnen.“

Die Preise für Ein- oder Zweifamilienhäuser in Breckerfeld sind allein von 2020 auf 2021 um knapp 100.000 Euro im Durchschnitt gestiegen. Derartige Immobilien kosten durchschnittlich aktuell 381.000 Euro. Das geht aus einer internen Datenanalyse des Büros Martin-Perez hervor, die die Redaktion beispielhaft für diese Berichterstattung angefragt hat. Der Preis für einen Quadratmeter eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Bestandsimmobilien) liegt augenblicklich bei 3.000 Euro.

Eigentumswohnungen im Bestand werden in Breckerfeld für durchschnittlich rund 206.000 Euro verkauft. Ein Anstieg von 40.000 Euro binnen eines Jahres.

Pandemie wirkt wie Katalysator

Das Mietniveau hält sich hingegen seit Jahren konstant. Ein Zeichen dafür, wie hoch die Nachfrage beim Kauf von Immobilien derzeit ist. Silke Martin-Perez berichtet von Wartelisten und Menschen, die mitunter verzweifelt anrufen würden. Silke Martin-Perez und Studienpraktikant Andreas Herpertz haben die Datensätze des 2016 gegründeten Unternehmens analysiert.

„Der niedrige Leitzins und günstige Kredite am Kapitalmarkt sind natürlich die Haupttreiber des Ansturms auf dem Immobilienmarkt“, sagt Andreas Herpertz, der zuvor für eine Bank arbeitete, nun Betriebswirtschaftslehre studiert und einen Schwerpunkt auf Immobilien legen möchte. Aber: Eine Inflationsrate von vier Prozent, eine schleichende Entwertung von Geldanlagen und Immobilien oder Aktien als einzige Anlagemöglichkeit seien natürlich weitere wichtige Gründe.

Hohe Nachfrage nach Leben im Grünen

„Bislang wird dabei laut Institut der Deutschen Wirtschaft der Preisanstieg durch den Zinsrückgang kompensiert“, sagt Herpertz. Soll heißen: Der reine Kaufpreis von Immobilien sei zwar viel höher, die Zinsbelastung dafür niedriger. Ein mit Blick auf Breckerfeld aber immenser Punkt scheint die Pandemie zu sein. „Sie wirkt wie ein Katalysator hier bei uns“, sagt Silke Martin-Perez. Homeoffice habe die Wohnraumanforderungen stark verändert.

Wer mehr von daheim arbeitet, könne auch längere Arbeitswege in Kauf nehmen. Für das ländliche Breckerfeld heiße das: eine plötzlich hohe Nachfrage nach Leben im Grünen und die allgemeine Feststellung, dass auch die Ansteckungsgefahr auf dem Land deutlich niedriger sei. „Wir spüren das bei den Anfragen. Die Menschen sind jetzt viel mehr bereit, sich auf Breckerfeld einzulassen“, sagt Silke Martin-Perez. Der ländliche Raum gilt plötzlich als sichere Anlagemöglichkeit und nicht mehr als Standortnachteil. Wiederum sind dadurch auch die Preise im ländlichen Raum stark gestiegen.

Generationenwechsel zu beobachten

Das wird laut den beiden Fachleuten auch erstmal so bleiben und sei im Vergleich zur Preissteigerung in den Großstädten auch sehr gut ablesbar. „Dass wir allerdings in eine platzende Immobilienblase wie 2009 geraten können, befürchte ich nicht“, sagt Silke Martin-Perez. „gerade auf dem Land nicht. Ich denke, dass die Preise weiter steigen werden, aber nicht mehr in dem Ausmaß der vergangenen zwei Jahre, wo sie durch die Decke gegangen sind. Es wird moderater sein.“

In Breckerfeld sei zusätzlich ein spannender Generationenwechsel zu beobachten. Viele ältere Hansestädter möchten ihre größeren Immobilien verlassen und sich in Eigentumswohnungen kleiner setzen. Dadurch werde hochwertiger Wohnraum für jüngere Familien frei, „die sich aber in den hohen Preissegmenten durchsetzen müssten.“

Viele Immobilien in Breckerfeld schnell verkauft

Übrigens haben die enorm gestiegenen Preise auch Einfluss auf das Makler-Geschäft, viele Objekte würden derart schnell und ohne weitere Verhandlungen verkauft, dass sie gar nicht erst lange ins Schaufenster gestellt werden könnten. Auch für Makler sei es bei dieser Kauf- und Verkaufsgeschwindigkeit schwierig, eine beständige Akquise aufrechtzuerhalten.

Auf der anderen Seite wird das Immobiliengeschäft immer komplexer, sodass die bewertende, ordnende und vermittelnde Rolle sowie die hohen Anforderungen an die Kompetenz des Maklers gleichzeitig gestiegen sind.

