Zurstraße In diesem Jahr soll zum ersten Mal auch Breckerfeld-Zurstraße in der Adventszeit weihnachtlich beleuchtet werden. Was das Stadtmarketing plant:

In diesem Jahr soll auch Zurstraße zur Adventszeit weihnachtlich beleuchtet werden - das Breckerfelder Stadtmarketing hat daher erstmals in diesem Jahr beleuchtete Laternenausleger an der Ortsdurchfahrt/Hauptstraße installiert, die mit den Beleuchtungszeiten der Straßenlaternen gekoppelt ist. „Ebenfalls in Vorbereitung sind LED-Lichterketten an den mittleren zwei Bäumen am Hauptplatz zwischen Gasthof „Zur Post“ und Café-Restaurant Hoyer“, teilt das Stadtmarketing dazu weiter mit. Parallel wird es natürlich auch an anderen Stellen im Herzen der Stadt Illuminationen an den Weihnachtsbäumen geben.

Wie immer wird die Beleuchtung am Montag nach Totensonntag eingeschaltet Tim Buck, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Breckerfeld

Beleuchtung bleibt in den Bäumen

Am Hauptplatz sollen dann je 100 Meter Lichterketten mit 760 Lämpchen des Abends erstrahlen, und das „bei nur 46 Watt Stromverbrauch“, blickt das Stadtmarketing auf den geringen Verbrauch. Die Lichterketten verbleiben auch unabhängig von der Adventszeit dann in den Bäumen und könnten auch zu Ortsfesten die Straßen illuminieren. „Wie immer wird die Beleuchtung am Montag nach Totensonntag eingeschaltet“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Tim Buck mit Blick auf die bevorstehende Adventszeit.

Geschwindigkeitsmessungen an der Durchfahrt

Parallel dazu werden in Zurstraße aktuell Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt: „Zurzeit ermittelt das Stadtmarketing die Verkehrsfrequenz der Ortsdurchfahrt in beide Fahrtrichtungen an der Hauptstraße. Sollten häufige Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen werden, wäre es zweckmäßig, auch hier in Intervallen unseren Smiley zu montieren. Dazu könnten die gleichen Stromabgriffe an den Laternen dienen“, heißt es weiter.

