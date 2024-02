„Breckerfeld ist bunt“: Bürger sollen Zeichen setzen

Zwischen den Türmen der beiden Kirchen in Breckerfeld soll ein Seil gespannt werden, an dem fünf Herzen hängen.

Breckerfeld Bunt soll es sein, dieses Breckerfeld. Das finden die, die am 24. Februar zu einer Kundgebung laden. So können sich Breckerfelder einbringen.

Es soll bunt werden. Im wahrsten Sinne. Neon-Herzen, je acht Zentimeter groß, sollen die Innenstadt von Breckerfeld erleuchten. Die Bäume vor den beiden Kirchen und den Jakobusbrunnen, der in der Osterzeit mit Eiern geschmückt wird. Beschriftet werden die Herzen mit den Herzenswünschen der Breckerfelder.

Mit diesem Logo, das die beiden Kirchtürme zeigt, wirbt „Breckerfeld ist bunt“ für den Aktionstag am 24. Februar. Foto: Christof Wippermann

Die beiden Künstler Johannes Dennda und Markus Nottke hatten die Idee. Eine Idee, die sie im Rahmen von „Breckerfeld ist bunt - für Vielfalt, Zusammenhalt und Menschlichkeit“ umsetzen wollen. Dieses kleine Fest, diese Kundgebung, diese Demonstration findet am Samstag, 24. Februar, 18 Uhr, statt.

Band zwischen den Kirchtürmen

Die beiden Kirchengemeinden - die katholische und die evangelische - sind maßgeblich daran beteiligt. „Aber letztlich ist das eine Bürgeraktion“, sagt Johannes Dennda. „Jeder Bürger ist aufgerufen, sich zu beteiligen.“ Indem er sich an jenem Samstag auf den Weg macht. Und indem er sich eines der Neon-Herzen abholt, seinen Herzenswunsch hinterlässt und es wieder abgibt. Die Neonherzen liegen an folgenden Stellen aus: Lokalladen (Frankfurter Straße 82), Rathaus (Frankfurter Straße 38), evangelische Kirche (Schulstraße 3), katholische Kirche (Am Wehrgraben 7) und Homborner Werkstatt (von-Bodelschwingh-Straße 2). „Dazu sollen Herzen in den Kindertagesstätten, in den Schulen und im Altenzentrum verteilt werden.“

Die Herzen sollen dann am 24. Februar - mit Unterstützung der Feuerwehr - aufgehängt und im Dunkeln so angestrahlt werden, dass sie leuchten. Darüber hinaus soll ein Band zwischen den beiden Türmen der Jakobuskirchen über die Frankfurter Straße hinweg gespannt werden. Fünf große Herzen sollen daran aufgehängt werden.

Bürger können Bäume und Brunnen erkunden

Eine Zusammenkunft gibt es auf dem Platz vor der Evangelischen Kirche. Bürgermeister André Dahlhaus soll auf der Kundgebung sprechen. Danach können die Bürger den Baum vor der katholischen Kirche sowie den Brunnen und die Botschaften auf den Herzen erkunden.

