Breckerfeld: Jakobus-Kirmes kehrt zurück in den Ortskern

Breckerfeld. Die Jakobus-Kirmes soll 2022 wieder im Ortskern stattfinden. Und auch die Junggesellenschützen wollen wie gewohnt parallel feiern.

Die Jakobus-Kirmes in Breckerfeld soll in diesem Jahr wieder wie gewohnt im Ortskern stattfinden. Die Planungen der Stadtverwaltung gehen zumindest genau in diese Rechnung. 2021 war die eigentliche Kirmes coronabedingt abgesagt worden. Letztlich wurden eine Woche vor dem ursprünglichen Termin im Bereich des Marktplatzes Karussells und Buden in einem umzäunten Bereich mit aufgestellt. Dazu gebe es ein Hygienekonzept.

„Wir gehen davon aus, dass sich bis Sommer die Coronalage so sehr entspannt, dass wir die Kirmes ganz normal feiern können“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus. Sollte sich die Situation in dieser Phase zum Negativen hin verschärfen, müsse man kurzfristig reagieren. Das sei mit den Schaustellern so abgesprochen.

Kirmes startet am letzten Juli-Wochenende

Gefeiert wird die Jakobus-Kirmes in Breckerfeld vom 29. Juli bis zum 1. August. Das Datum orientiert sich immer am letzten Sonntag im Juli – in diesem Fall also der 31. Juli.

Immer wieder war die Verwaltung von Bürgern auf das großes Volksfest angesprochen worden. Letztlich habe sie nun entschieden, die Planungen ganz normal voranzutreiben. „Man hat auch bei den Schaustellern gemerkt, dass sie wieder zurück in den Ortskern wollen“, sagt Andreas Bleck, Leiter des Ordnungsamts. „Gerade in Breckerfeld hat das einen eigenen Reiz.“

