Breckerfeld: Karussells drehen sich auf der Jakobuskirmes

Breckerfeld. Die Breckerfelder Jakobus-Kirmes ist eröffnet. Bereits am frühen Nachmittag genossen vor allem Familien bei Sonnenschein die Happy-Hour.

Die Karussells drehen sich. Aus den Boxen am Autoscooter dröhnt die Musik. Der Duft von Popcorn, Burgern und anderen Köstlichkeiten verbreitet sich in den Straßen von Breckerfeld: Die St.-Jakobus-Kirmes in der Hansestadt ist offiziell durch Bürgermeister André Dahlhaus eröffnet.

Clown „Georg“ wird heute auf Stelzen in der Breckerfelder Altstadt unterwegs sein und will Kindern am Jakobus-Brunnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Live-Musik gibt es dann ab 19 Uhr mit der Coverband Refresh.

Neuer Schützenkönig wird am Samstag gekürt

Einher geht mit den Feierlichkeiten auf der Frankfurter Straße das Junggesellenschützenfest. Da suchen die Mitglieder nach dreijähriger Corona-Regentschaft auf der Wiese oberhalb der Sport- und Freizeitanlage einen Nachfolger für König Tjark Hausen. Der wiederum wird dann am Abend im Festzelt gebührend gefeiert.

