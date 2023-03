Breckerfeld: Kunstrasen – kein großes Osterfeuer beim SC

Breckerfeld. Schon bald steht das Osterwochenende bevor. Wir geben einen Ausblick auf Osterfeuer in Breckerfeld und Neuerungen in Zurstraße:

In etwas mehr als einer Woche steht das Oster-Wochenende bevor. Und das bedeutet auch in Breckerfeld, dass wieder Zeit für die traditionellen Osterfeuer ist. Ein Überblick zu den Veranstaltungen – und Neuerungen.

Zurstraße

Das Gesellige, das Zusammenkommen auf dem Sportplatz Budden­kamp – all das bleibt. Es wird nur in diesem Jahr etwas anders: „Durch den neuen Kunstrasen gibt es auch neue Brandschutzvorschriften. Ein Osterfeuer, wie wir es vorher hatten, ist nicht mehr möglich“, sagt Jens Richstein vom SC Zurstraße.

Stattdessen sollen auf dem Sportplatz Feuerschalen aufgestellt werden, die um 17 Uhr statt des traditionellen Kinder-Osterfeuers entzündet werden. Auch Stockbrot kann dort selbst gemacht werden. „Alles andere bleibt wie gehabt“, so Richstein. Es gebe Getränke und Verpflegung, das gesellige Beisammensein im gemütlichen Oster-Ambiente stehe im Mittelpunkt. „Wir sind optimistisch, dass alle das Angebot trotzdem gut annehmen werden.“ Eine Bitte aber hat der Verein: „Wir bitten darum, dass kein Grünschnitt zur Anlage gebracht wird, da er nicht mehr benötigt wird.“

Wegen des Kunstrasens ist ein großes Osterfeuer, wie sonst üblich, nicht mehr möglich. Foto: Jens Stubbe / WP

Epscheid

Die Epscheider Junggesellen stecken schon seit Wochen in den Vorbereitungen für das traditionelle Osterfeuer: „Wir haben schon an drei Wochenenden Grünschnitte eingesammelt und am kommenden Samstag fahren wir noch weitere Ladungen ein“, gibt Dennis Kupczyk Einblicke in die Vorbereitungen. Das Material werde draußen gelagert, das sei auch bei Regen kein Problem. Traditionell startet die Veranstaltung um 19 Uhr, das Feuer wird mit der Dämmerung entzündet. „Wir rechnen mit 600 bis 800 Gästen“, blickt Kupczyk auf das Wochenende.

Im vergangenem Jahr, dem ersten nach der coronabedingten Pause, seien gut 1000 Besucherinnen und Besucher dort gewesen. „Letztes Jahr gab es wegen Corona ja viele Unsicherheiten, dieses Mal hatten wir glücklicherweise mehr Zeit für die Planung.“ Für die Junggesellen sei das Osterfeuer die wichtigste Einnahmequelle. „Wir freuen uns total – auch kulinarisch bieten wir Verschiedenes an“, sagt Kupczyk. Das Osterfeuer findet wie im Vorjahr im Holtschüer Weg statt.

Bühren

Auch der Reit- und Fahrverein Bühren-Breckerfeld lädt in diesem Jahr wieder zum Osterfeuer ein – und zwar am Karsamstag, 8. April, ab 17 Uhr. Parallel findet auf dem Hof das Ostereier-Reiten statt, für das leibliche Wohl, so die Veranstalter, sei gesorgt.

Das große Osterfeuer wird dann mit Beginn der Dämmerung entzündet, ein kleineres Kinder-Osterfeuer soll es schon etwas eher geben – mit der Möglichkeit, dort Stockbrot vom Lagerfeuer selbst zu probieren. Für den Osterritt bittet der Verein um Anmeldungen, jedoch sei auch eine Spontan-Teilnahme möglich.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen