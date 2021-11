Breckerfeld: Lange Staus drohen auf der Frankfurter Straße

Die Frankfurter Straße auf Höhe des Rathauses in Breckerfeld: Hier wird ab Mitte November eine Spur gesperrt. Der Kanal wird saniert.

Breckerfeld. Wegen Kanalbauarbeiten ist nur eine Spur vor dem Rathaus befahrbar. Durch den Ampelverkehr drohen lange Staus auf Breckerfelds Hauptverkehrsachse

Dass hier erhebliche Staus zu erwarten sind, dass möchte hier im Rathaus niemand schönreden: „Aber es geht einfach nicht anders“, betont André Dahlhaus, Bürgermeister von Breckerfeld.

Bei Untersuchungen hatte man zuletzt festgestellt, dass der Kanal unmittelbar vor dem Rathaus kaputt ist. Jetzt soll er saniert werden – „parallel verlegt die AVU eine neue Wasserleitung“, sagt Diplom-Ingenieur Dag Mlody von einem Dortmunder Ingenieurbüro. Und weil die Bauarbeiten eben Platz brauchen – und die Straße geöffnet werden muss, wird die Frankfurter Straße in der Bauzeit nur einspurig befahrbar sein. „Wir hoffen, dass der Winter nicht so früh kommt“, blickt André Dahlhaus auf das Bauprojekt. „Denn mit Bodenfrost können wir das vergessen.“

250.000 Euro Kosten für die Stadt Breckerfeld

Ende kommender Woche, am 11. November, werden die Schilder und Ampelanlagen aufgestellt. „Am 15., also Montag, werden sie dann scharfgeschaltet“, erklärt Bauamtsleiter Joachim Fliß. Die Spur unmittelbar vor dem Rathaus ist dann gesperrt, die Ampeln sollen den Verkehr regeln. „In den ersten zwei Wochen gehen wir den kniffligen Part an“, blickt Fliß voraus. Knifflig deshalb, weil in dieser Zeit vom Ostring aus keine Zufahrt auf die Frankfurter Straße möglich ist, gleiches gilt für den Westring.

„Außerdem kann man dann nicht mehr von der Frankfurter auf den Westring abbiegen“, gibt Fliß Einblicke. Die Ampel soll im Lauf der Arbeiten Stück für Stück weiter nach oben versetzt werden, um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Arbeiten auf 150 Metern Strecke

„Insgesamt arbeiten wir auf rund 150 Metern Strecke. Auch die Bushaltestelle muss entsprechend ein Stück nach oben versetzt werden“, betont Mlody. Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf rund 250.000 Euro. „Wir sind immerhin froh, dass wir die Straße nicht ganz dichtmachen müssen“, so Dahlhaus, der dennoch hofft, dass die Arbeiten im Zeitplan bleiben. „Schätzungsweise werden wir insgesamt rund 10 Wochen brauchen“, so Mlody.

