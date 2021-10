Breckerfeld: Mehr Einnahmen an Hundesteuer

Die Anzahl an Hunden ist im ersten Halbjahr 2021 in Breckerfeld leicht gestiegen.

Breckerfeld. Wie hoch die Einnahmen an Hundesteuer in Breckerfeld sind und wie der Vergleich der Hansestadt mit anderen Städten ausfällt.

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erzielten im ersten Halbjahr 2021 Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von mehr als 64,8 Millionen Euro – das sind 6,2 Prozent mehr als noch von Januar bis Juni 2020. Auch in Breckerfeld steigen die Einnahmen: Während im ersten Halbjahr 2020 noch 63.608 Euro in die Stadtkasse flossen, waren es im ersten Halbjahr 2021 bereits 66.752 Euro, ein Anstieg um 4,9 Prozent.

„Allerdings kommen die Mehreinnahmen nicht durch eine Erhöhung der Steuer“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus. „Die Sätze sind bereits seit 2012 unverändert, seit fast zehn Jahren also hat es keine Anhebung mehr hier gegeben. Die Mehreinnahmen kommend lediglich daher, dass für mehr Hunde gezahlt wird“, ordnet Dahlhaus die Zahlen ein. Wurde 2019 beispielsweise Hundesteuer für knapp 1000 Vierbeiner fällig, waren es im ersten Halbjahr 2021 schon mehr als 1047 Hunde. „Woran der Anstieg liegt, kann man letztlich kaum sagen. Man kann nur mutmaßen. Es könnte sicherlich auch einen Zusammenhang mit der Coronazeit geben“, so Dahlhaus.

Staffelung nach Hundeanzahl

Wie viel ein Breckerfelder zahlen muss, wird in der Hundesteuersatzung festgelegt. Wird ein Hund gehalten, werden 108 Euro veranschlagt, bei zwei Hunden sind es 120 Euro (je Hund). Bei drei oder mehreren Hunden müssen die Besitzer 132 Euro je Hund gezahlt werden. Wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird, wird es teuer: 540 Euro werden hierfür veranschlagt. Unter gefährliche Hunde fallen gewisse Hunde nach Landeshundegesetz.

„Mit den 108 Euro liegen wir – so meine Einschätzung – was die Hundesteuer angeht im guten Mittel“, sagt André Dahlhaus. Im Gegensatz zu den restlichen Kommunen im EN-Kreis sind die Einnahmen in Breckerfeld zwar prozentual stärker gestiegen – in den restlichen kreisangehörigen Städten liegen sie aber bedeutend höher – zeigen die Zahlen vom Statistischen Landesamt IT.NRW: So verzeichnete Ennepetal im ersten Halbjahr 2021 Einnahmen in Höhe von 175.156 Euro, in Gevelsberg waren es 133.499 Euro, in Hattingen sogar 289.529 Euro.

Zuwächse und Rückgänge Die höchsten Zuwächse im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 mit Blick auf die Hundesteuer hatten Köln (+298.000 Euro), Meerbusch (+262.500 Euro) und Dortmund (+182.500 Euro). Die höchsten Rückgänge ermittelten die Statistiker für die Städte Ahlen (-132.400 Euro), Steinfurt (-84.900 Euro) und Gummersbach (-40.000 Euro).

Hohe Einnahmen in Herdecke

Am höchsten lagen im Kreisgebiet die Einnahmen in Herdecke: Hier nahm die Stadt insgesamt 472.370 Euro an Hundesteuer ein (die Zahlen lassen laut IT.NRW keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Hunde zu).

Zum Hintergrund: Die Hundesteuer ist eine Kommunalsteuer. Die einzelne Städte und Gemeinden legen die Höhe der Steuer mittels Hundesteuersatzung nach der Zahl bzw. der Gefährlichkeit der Tiere fest. Die finanzielle Belastung der Hundehalter ist regional sehr unterschiedlich. So verzichtet beispielsweise die Stadt Ahlen bei nur einem Hund ganz auf die Hundesteuer – in Solingen werden nach der aktuellen Hundesteuersatzung circa 150 Euro für einen Hund fällig, in Breckerfeld wiederum 108. Zahlbar sind die Beträge meist quartals-, halbjahres- oder jahresweise.

