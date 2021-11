Schule in Breckerfeld

Schule in Breckerfeld Breckerfeld: Mehr Erstklässler - Grundschule bald vierzügig

Breckerfeld. Die Breckerfelder Grundschule wird voraussichtlich im Jahr 2024/25 zum ersten Mal seit langem vierzügig werden: „Wir freuen uns über Zuwachs“

So wie es aussieht wird die Breckerfelder Grundschule im Schuljahr 2024/25 aufgrund der hohen Anmeldezahlen zum ersten Mal seit langem vierzügig werden: Die Verwaltung rechnet in diesem Jahr mit 99 Erstklässlern. Zum Vergleich: Im laufenden Schuljahr waren es 65 i-Dötzchen. „Wir freuen uns natürlich immer über mehr Schüler“, sagt Schulleiterin Antje Krebs ohne zu zögern. „Wir sind sonst immer dreizügig gewesen. Wenn die Prognosen stimmen, bleibt das Schuljahr 24/25 dann aber vorerst auch der einzige Jahrgang mit Vierzügigkeit“, so die Schulleiterin weiter.

Grundschule Breckerfeld: Im Folgejahr wieder nur drei Eingangsklassen

Denn bereits für das Schuljahr 2025/26 prognostiziert die Stadt Breckerfeld wieder „nur“ 82 Schulanfänger: „Die Klassengrößen sind vorgegeben. Die Obergrenze pro Klasse liegt bei 30 Schülern“, rechnet Krebs vor. Mit den 99 prognostizierten Anmeldungen liege man damit eigentlich nur knapp über der Klassen-Obergrenze – „das hätte dann in dem Jahr den zusätzlichen Charme, dass wir deutlich kleinere Klassen haben.“

Mit Blick auf die Räumlichkeiten der Grundschule gebe es genug Platz auch für vier Eingangsklassen – insgesamt wären es dann über die Jahrgänge verteilt 320 Schüler an der Grundschule (aktuell: 301): „Der Alt- sowie der Neubau bieten ausreichend Platz, um auch mehr Kinder zu beschulen“, so Antje Krebs. Gleichwohl würde das bedeuten, dass die Grundschule einen weiteren Lehrer oder eine Lehrerin für die Betreuung der zusätzlichen i-Dötzchen bräuchte.

Immer mehr Anfragen auch aus anderen Städten

Dazu befinde man sich bereits in der Abstimmung mit der Stadt Breckerfeld und sei optimistisch, dass sich eine passende Lösung finden lässt.

Besonders freut die Schule, „dass auch immer wieder uns Anfragen aus anderen Städten erreichen. Es ist schön, dass die Eltern uns so vertrauen“, so Krebs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen