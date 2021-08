Breckerfeld: Mehrere Sport-Förderanträge sind noch offen

Breckerfeld. Mehrere Förderanträge für die Sanierung von vereinseigenen Sportstätten in Breckerfeld sind offen. Der Stadtsportverband hört in Düsseldorf nach.

Das Programm Moderne Sportstätten 2022 kann viele wichtige Impulse in Breckerfeld bringen. Während einige Projekte bereits bewilligt sind, warten der Stadtsportverband Breckerfeld und die Vereine allerdings weiterhin auf mehrere Bescheide. Darunter fallen auch die für eine Errichtung einer Tribüne auf der Sport- und Freizeitanlage sowie für den Bau eines Tartan-Mehrzweckfeldes.

„Für alle noch offenen Projekte gilt aber, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist“, sagt Gerd Nowak vom Stadtsportverband. Will sagen: Die Vereine können die entsprechenden Eigenmittel aufbringen, sobald sie grünes Licht vom Land bekommen.

Vereine in den Startlöchern

Warum es bei einzelnen Projekten noch hapert, während andere längst vom Land abgenickt sind, kann Nowak nicht sagen. Man habe jetzt ein Schreiben an die Staatskanzlei in Düsseldorf geschickt. „Die Vereine stehen ja in den Startlöchern“, so Nowak. „Ausschreibungen müssen raus. Je nach Projekt ist es gar nicht so leicht, an Handwerker zu kommen.“

Immerhin: Gut sieht es aus für den Schützenverein Delle und für den Tennis-Club Breckerfeld. „In Delle geht es um die Sanierung des Schützenheims und um eine barrierefreie Umgestaltung des Gebäudes, beim Tennis-Club um eine neue Bewässerung der Plätze, um die Erneuerung des Dachs und einen Anstrich des Vereinsheims und des Zauns.“ 47.935 Euro gehen an die Schützen, 47.945 Euro an den Tennisverein.

Anträge in der Warteschleife

Bislang keine Antwort aus Düsseldorf gibt es zu den Anträgen des TuS Breckerfeld. Jeweils rund 10.000 Euro erhofft sich der größte Breckerfelder Verein für einen neuen Geräteraum sowie für die Neugestaltung der Geschäftsstelle, 16.250 Euro für einen Umbau des Ski- zum einem Rodellift und schließlich 60.000 Euro für ein Tartan-Mehrzweckfeld. Die Förderquoten zu den einzelnen Projekten liegen zwischen 50 und 90 Prozent.

Offen ist auch weiterhin ein Antrag von Schwarz-Weiß Breckerfeld. Hier geht es um den Bau einer kleinen Tribüne auf der Sport- und Freizeitanlage, die ja von den beiden großen Breckerfelder Vereinen TuS und Schwarz-Weiß gemeinsam betrieben und genutzt wird. Förderbetrag: rund 67.000 Euro.

Einen Antrag des TC Breckerfeld zur Sanierung einer Halle in Ennepetal (nach Fusion mit dem dortigen Tennisclub) hat der Stadtsportverband nicht unterstützt. Auch die Finanzierung eines Kunstrasenplatzes in Zurstraße kam nicht in Frage. Das Förderprogramm ist nur für vereinseigene Anlagen aufgelegt worden. Der Platz in Zurstraße aber gehört der Stadt.

