Breckerfeld: Museumsnacht, Filmschmieden und Kinder-Konzerte

Breckerfeld. Nach nervenaufreibenden Coronazeiten blickt das Stadtmuseum in Breckerfeld nach vorn – auf ein breites Jahresprogramm für alle Altersklassen.

Nach den anstrengenden und nervenaufreibenden Coronazeiten, die dem Breckerfelder Stadtmuseum immer wieder einen Strich durch die Pläne gemacht hatten, freut sich der Vorsitzende Johannes Dennda nun, nicht mehr nur ein „Adhoc-Programm“ sondern ein Museumsprogramm für das gesamte restliche Jahr präsentieren zu können, das möglichst alle Altersklassen ansprechen und „in die Vielfalt der Kultur“ in Breckerfeld entführen soll. Eine Übersicht der geplanten Veranstaltungen/Ausstellungen:

April

Im April startet das neue Programm zunächst mit einer Ausstellung der Künstler-Gilde („40 plus...“). Die umfangreiche Werkschau der Künstlergilde Hagen startet mit Vernissage (meets Music) am 2. April um 11.30 Uhr mit der Dixie-Band „Seven Street Synco Paters”. Sie endet am 30. April mit einer Finissage.

Für alle, die schon immer mal Nähen, Stricken, Häkeln wollten, gibt es am 22. April „Textil and more…“ von 11 bis 15 Uhr. Kurz gesagt: einfach gern gemeinsam handarbeiten. Ein regelmäßiges Treffen wird angestrebt. Am gleichen Tag (19.30 Uhr) findet zudem noch ein Offenes Singen statt.

Mai

Der Mai startet (am 5.) mit einem Filmschmiede-Termin im Museum (ab 19.30 Uhr). Weiter geht es mit einem Muttertagskonzert der Pianistin „Hujing Han“ am 14. Mai um 15 Uhr. Die Klavierdozentin der Universität der Künste Berlin, die auch Gastprofessorin an verschiedenen Unis in China ist, tritt in Breckerfeld am Piano auf. Am 28. Mai findet zudem die lang geplante Eröffnung des neuen Skulpturenparks auf dem Parkgelände „Alter Friedhof“ statt (11 Uhr).

Das Heimatmuseum Breckerfeld hat ein breites Jahresprogramm Foto: Michael Kleinrensing / WP

Juni

Der wohl wichtigste Termin im Juni dürfte die große Museumsnacht (3.6) sein, die erstmals an einem Wochenende an einem Samstag stattfindet. Von 14 bis 23 Uhr können Besucher durch Breckerfeld flanieren und an verschiedenen Stationen Kunst, Kulinarisches und Musikalisches genießen. Am 18. Juni kommt zudem das Ensemble „Werner Hußendörfer“ um 11.30 Uhr ins Museum.

Einblicke in die Museumsnacht Breckerfeld: Zuletzt gab es 35 Stationen, Musik und Kulinarisches Foto: Michael Kleinrensing / WP

Juli

Im Juli gibt es wieder (am 7.7) eine Filmschmiede ab 19.30 Uhr im Museum. Außerdem kommt der Hagener Liedermacher Björn Nonnweiler nach Breckerfeld und präsentiert „Selbst Gemachtes“ und seine Gitarren-Virtuosität (19.30). Außerdem steht noch ein Jazz-Frühschoppen mit dem Schmidt-Lindner-Trio am 16. Juli (11.30 Uhr) auf dem Programm.

August

Im August gibt es traditionell (am 4.) wieder eine Filmschmiede im Museum. Vom 6. bis zum 20. findet außerdem eine Tattoo-Ausstellung statt: Kati Volkenrath aus Halver führt in die Welt der Tattoos aus Sicht einer Tätowiererin ein. Die Vernissage ist am 6. August (11.30). Zum Boogie Woogie mit Jörg Hegemann lädt das Heimatmuseum dann am 19. August um 19.30 Uhr ein.

September

Einen Abend Irish Folk können Besucher dann am 9. September bei „Euphonic Life Sound“ (19.30 Uhr) genießen, am 16. September findet ein Offenes Singen (19.30 Uhr) statt, am 19. September tritt zudem Figurentheater „Lille Kartofler“ (15 Uhr) auf. Im Anschluss stellt Hermann Wirtz Fotografien aus: Ab dem 22. September gibt es einen fotografischen Blick durch die Glaskugel.

Oktober

Auch im Oktober gibt es reichlich zu erleben. Nach dem Literarischen Frühschoppen (15.10., 11.30 Uhr) kommt am 20. Oktober die Travestie-Show „Gina de L’Amore“ ab 20 Uhr nach Breckerfeld. Am 29. steht erneut ein Literarischer Frühschoppen mit „Kristin Lukas“.

November

Neben der Traditionellen Filmschmiede zum Monatsstart gibt es einen spannenden Filmvortrag am 5. November: „Breckerfeld in vollen Zügen“ über die Breckerfelder Straßenbahn. Am gleichen Tag gibt es nachmittags noch ein Kino für Kids – der Anfang einer evtl. beginnenden neuen Kinoreihe. Indra Janorschke kommt zudem am 12.11. zum Literarischen Frühschoppen (alias Felicity Whitmore).

Dezember

Ende des Jahres – für die, die gerne lange im Voraus planen, stehen neben der Filmschmiede und einem Literarischen Frühschoppen (3.12.) mit „Dr. Peter Schütze“ am 16. ein Advents-Kinderkonzert mit „Uwe Lal“ an – mitten hinein in die Zeit vorweihnachtlicher Spannung und Aufregung für die Kinder singt Uwe Lal seine Lieder zum Lachen, Staunen, Mitsingen und Mitbewegen.

Weitere Infos. http://www.stadtmuseum-breckerfeld.de/

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen