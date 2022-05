Breckerfeld: Nach Urteil muss Stadt Abwassergebühr senken

Die Stadt Breckerfeld, so kritisiert die FDP, investiere nicht ausreichend in das Kanalnetz. Nach einem Urteil müssen jetzt die Gebühren für Abwasser gesenkt werden.

Breckerfeld. Die Abwassergebühren in Breckerfeld werden sinken. Hintergrund ist ein neues Urteil zur Berechnung. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

Das Thema Abwassergebühren wird in Breckerfeld seit Jahrzehnten diskutiert. Sowohl der ehemalige Grünen-Vertreter und das jetzt fraktionslose Ratsmitglied Wolfgang Duchscherer als auch die Fraktion der FDP machen sich seit Jahren dafür stark, die Gebühren zu senken. Eine Mehrheit fanden sie dafür nicht. Jetzt allerdings muss die Stadt handeln: Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen hat in einem Musterverfahren geurteilt und die bisherige Berechnungspraxis für nichtig erklärt.

Dabei geht es vor allem um Abschreibungen und Zinsen, die in die Gebührenberechnung mit einfließen. Die Richter kritisierten, dass diese im Fall der Stadt Oer-Erkenschwick so hoch seien, dass die der Kommune tatsächlich entstehenden Kosten durch die Abgaben der Bürger überstiegen werden.

Namentliche Abstimmung: FDP findet keine Mehrheit

Ein Umstand, den FDP-Ratsherr Ullrich Ferron noch in der letzten Ratssitzung zum Thema gemacht hat. In namentlicher Abstimmung ließ er darüber entscheiden, ob die Stadt Breckerfeld ihre Berechnung anpassen und die kalkulierten Zinsen senken solle. Der FDP-Antrag scheiterte.

„Durch dieses Urteil sehen wir uns voll bestätigt“, sagt Ferron nun, wenige Wochen nachdem der Rat sich dafür ausgesprochen hatte, das bisherige Verfahren beizubehalten. „Es ist bedauerlich, dass unser Antrag keine Mehrheit gefunden hat. Jetzt ist die Stadt in der Wirklichkeit angekommen. Wer etwas überlegt hatte, konnte ahnen, dass es nun so kommen würde.“

Ferron: Breckerfeld kann sich Entlastung leisten

Dabei, so argumentiert Ferron – der selbst übrigens vom Urteil nicht profitiert, weil er gar nicht ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist –, sei Breckerfeld durchaus eine Kommune, die angesichts des Pro-Kopf-Vermögens sich eine Entlastung leisten könne. Hinzu käme ja, dass steigende Energiepreise die Bürger allenthalben belasten würden. „Für eine Familie mit Kindern können da ordentliche Beträge zusammenkommen.“

Dass nun das Geld im Haushalt fehle, sieht Ferron nicht. „Gebühren sind etwas völlig anderes als Steuern“, so der Politiker, der weiter kritisiert. „Wir schreiben als Stadt Kanäle und Straßen ab, ohne ausreichend in deren Erhalt zu investieren.“ Stattdessen werde das Geld zu niedrigen Zinsen bei Banken angelegt.

Stadt fehlen 200.000 Euro pro Jahr

Dass das Urteil Auswirkungen auf die Stadt Breckerfeld hat, sieht auch Bürgermeister André Dahlhaus: „Bislang sind Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent in die Kalkulation eingeflossen, wenn wir nun mit 2 Prozent weniger rechnen, reden wir über rund 200.000 Euro.“

Zunächst will die Stadt, die wert darauf legt, dass man ja bisher nicht gegen gültiges Recht verstoßen habe, sondern es nun eben ein neues Urteil gebe, nun die Urteilsbegründung und die Auswertung desselben durch die Spitzenverbände abwarten. „Dann müssen wir gucken, ob die Entscheidung, die ja auch den Gesetzgeber aufgrund unklarer Regelungen kritisiert, zu Gesetzesänderungen führt.“ Bislang hatte sich die Stadt bei ihrer Berechnung auf eine Entscheidung aus August ‘94 des Oberverwaltungsgerichts gestützt. Die wiederum ist mit dem neuen Urteil obsolet.

Keine Widersprüche gegen Gebühren

Mit Erstattungen kann nur rechnen, wer zuletzt Widerspruch gegen den Gebührenbescheid eingelegt hat. „Drei liegen im Rathaus vor“, so Dahlhaus. Klagen habe es immer mal wieder gegeben. Die wiederum seien in der Vergangenheit immer zu Gunsten der Stadt entschieden worden. Wenn nun der Gesetzgeber nicht tätig werde, werde man sich als Stadt künftig an dem neuen Urteil orientieren.

