Breckerfeld: Neue Corona-Impfstelle öffnet Mittwoch

Breckerfeld. Ab Mittwoch wird auch in Breckerfeld geimpft: Im Martin-Luther-Haus entsteht kurzfristig eine neue Impfstelle. Das sind die Hintergründe.

Wo vor einigen Wochen noch mit großem Aufwand eine Corona-Teststation betrieben wurde, soll nun eine neue Impfstation entstehen: Im Martin-Luther-Haus sollen sich Breckerfelder dann ihre Auffrischungs-, Erst-, oder Zweitimpfung abholen können. „Geimpft wird immer einmal pro Woche“, weiß Bürgermeister André Dahlhaus über die relativ kurzfristige Aktion, die über den Ennepe-Ruhr-Kreis koordiniert wird. Zunächst soll immer mittwochs von 9 bis 15 Uhr geimpft werden, zum ersten Mal öffnet die Impfstation bereits am jetzigen Mittwoch, 1. Dezember.

Impfstellen bei Bürgern beliebt

Bislang mussten die Breckerfelder entweder das Impfzentrum in Ennepetal ansteuern, oder darauf hoffen, dass der Impfbus einen Halt in der Hansestadt einlegt – der Bus hatte immer wieder mal beispielsweise am Mühlencenter gehalten. Allein zwischen Donnerstag und Sonntag kamen mehr als 3.200 Bürger in die Impfstellen nach Ennepetal (2.619) und Herdecke (170, geöffnet am Freitag) sowie zu den Impfbusstandorten in Breckerfeld (233 am Donnerstag) und Gevelsberg (181 am Freitag). Der Anteil der Drittimpfungen lag dabei bei 83 Prozent, 12 Prozent entfielen auf Erstimpfungen, Tendenz der letzten Woche ungefähr gleichbleibend.

Ergänzung des Angebots

Da die Nachfrage nach Booster-Terminen groß ist, soll nun unter anderem in Breckerfeld eine feste Impfstation eingerichtet werden, um mit den Angeboten auch in die Fläche zu gehen. „Das Personal wird über die Kassenärztliche Vereinigung organisiert. Aus unserer Sicht ist die Impfstelle eine gute Ergänzung der Infrastruktur – bislang haben nur die Hausärzte hier direkt vor Ort geimpft und wirklich tolle Arbeit geleistet, so kann das Impfgeschehen noch einmal beschleunigt werden“, sagt der Bürgermeister.

>>> INFO: Impfung nur ohne Termin

Möglich ist die Impfung im Martin-Luther-Haus nur ohne Termin. „Das kann dann vor Ort zu kurzen Wartezeiten führen, ist aber die einfachste Lösung“, so Dahlhaus.

Geimpft wird in Breckerfeld ab jetzt immer mittwochs im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr. Sowohl Erst-, Zweit, als auch Auffrischungsimpfungen sind in der neuen Impfstelle möglich.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen