Breckerfeld: Noch kein Hochzeits-Terminstau in Hansestadt

In Breckerfeld wurde in den Coronajahren etwas weniger geheiratet.

Breckerfeld. Weniger Hochzeiten – aber kein Terminstau. Während in vielen Städten die Standesamt-Termine ausgebucht sind, ist das in Breckerfeld anders.

Während in vielen Städten durch Nachholtermine und neue Anfragen die Standesamt-Termine für kommendes Jahr längst restlos ausgebucht sind, ist das in Breckerfeld anders: „In 2020 wurden einige Termine abgesagt und insgesamt gab es weniger Anmeldungen. Zu einem Termin-Stau kommt es aktuell aber nicht“, sagt Claudia Wortmann vom Breckerfelder Standesamt. Geheiratet werden kann in Breckerfeld im Trauzimmer des Rathauses sowie im Heimatmuseum.

45 Eheschließungen in Breckerfeld in 2020

„Für 2022 gibt es bereits einige Anfragen, aber ausgebucht sind die Termine noch nicht“, gibt die Standesbeamtin Einblicke in die aktuelle Situation – und blickt auch auf die Zahlen: Im Jahr 2020, also dem ersten Coronajahr, gab es insgesamt 45 Eheschließungen in Breckerfeld bis Ende des Jahres. In diesem Jahr (Stand 31. Oktober) waren es bislang 37 Eheschließungen. Auch gleichgeschlechtliche Ehen wurden nach Auskunft des Standesamtes in Breckerfeld in beiden Jahren geschlossen.

+++ Lesen Sie auch: Breckerfelder Ehepaar seit 60 Jahren verheiratet +++

Mit Blick auf die Coronabeschränkungen gilt aktuell: Private Feiern sind laut der Coronaschutzverordnung auch ohne Kontaktbeschränkungen und Kontaktdatenerfassung zulässig – das war in den Hoch-Zeiten in den vergangenen beiden Jahren anders. An privaten Feiern mit Tanz dürfen Nicht-Geimpfte oder Genesene laut Verordnung nur teilnehmen, wenn sie einen negativen Nachweis über einen PCR-Test oder über einen höchstens sechs Stunden alten Antigen-Schnelltest vorweisen.

Die Anmeldung der Eheschließung erfolgt im Breckerfelder Rathaus, Zimmer 11, und ist während der Sprechzeiten möglich: montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, montags und donnerstags 14 bis 17 Uhr. Bitte vorab einen telefonischen Termin vereinbaren (02338/80952).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen