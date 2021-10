Breckerfeld: Person stürzt sechs Meter tief – schwerverletzt

Breckerfeld. Ein Rettungshubschrauber hat eine schwer verletzte Person in eine Dortmunder Klinik gebracht. Sie war bei Arbeiten aus sechs Meter Höhe gestürzt.

Eine Person ist am Freitagabend in Breckerfeld bei Arbeiten sechs Meter in die Tiefe gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Einsatzort befand sich in der Ortschaft Schöpplenberg, wie die Freiwillige Feuerwehr berichtet.

Die verletzte Person musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik gebracht werden. (red)

