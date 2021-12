Breckerfeld: Planung für neue Kita wird konkreter

Bürgermeister André Dahlhaus auf dem Bauplatz: Auf diesem Areal soll in Breckerfeld eine neue Kita entstehen.

Breckerfeld. Die Planungen für eine neue Kindertagesstätte in Breckerfeld werden konkret. Die Stadt hält dafür 1,9 Millionen Euro bereit.

Der Neubau einer Kindertagesstätte in Breckerfeld nimmt konkretere Formen an. Entstehen soll ein Flachbau, der zunächst Platz für zwei Gruppen bietet, hinter der Sportfläche an der Grundschule. Die Möglichkeit, das Gebäude später zu erweitern und damit weitere Gruppen einzurichten, soll von vornherein gegeben sein.

Lena Herberg vom Architekturbüro Eicker hat der Politik im Bauausschuss nun einen ersten groben Entwurf vorgestellt. Ob das Gebäude – wie in den Skizzen vorgesehen – tatsächlich in Holzständerbauweise und mit einer Außenfassade aus Holz versehen wird, ist allerdings noch offen. Bürgermeister André Dahlhaus und Bauamtsleiter Jochen Fliß hatten zuletzt eine Baustelle besichtigt und sich vor Ort einen Eindruck von einem Kita-Gebäude dieser Bauform verschafft. „Das hat mich schon beeindruckt“, so der Bürgermeister.

Stadt Breckerfeld baut Kita selbst

Bauherr soll die Stadt Breckerfeld selbst sein. Von einem sogenannten „Investorenmodell“, das im Grunde vorsieht, dass ein Geldgeber den Bau realisiert und dann an einen Träger direkt vermietet, hat man sich verabschiedet. Auf diesem Wege – so hofft man bei der Stadt – gelange man an Fördertöpfe des Landes. Unterm Strich sei dies die günstigere Variante.

Platz für 30 Kinder verteilt auf zwei Gruppen soll die neue Einrichtung mit einer Nutzfläche von 480 Quadratmetern zunächst bieten. Eine erste Kostenschätzung des Büros Eicker beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer. Auch eine Erschließung des Areals ist noch nicht berücksichtigt. „Diese Kostenschätzung basiert auf einer vergleichbaren Einrichtung, die wir gerade fertiggestellt haben“, so Lena Herberg. „15 Prozent Preissteigerung haben wir dabei eingerechnet.“

1,9 Millionen für neue Kindertagesstätte

Ob die allerdings ausreicht, ist angesichts explodierender Preise im Bausektor offen. Bei der Stadt stehen für das Projekt aus aktuellen und zurückgestellten Mitteln für die neue Kindertagesstätte 1,9 Millionen Euro bereit.

Das Konzept zumindest hat der Bauausschuss einstimmig so beschlossen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, auf dieser Grundlage Fördermittel zu akquirieren.

