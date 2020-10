Breckerfeld: „Politik verliert vor Ort an Glaubwürdigkeit“

Mit deutlichen Worten hat die Kreispartei der Grünen das Verhalten des Ratsherrn Wolfgang Duchscherer kommentiert (unsere Zeitung berichtete). Die Politik vor Ort kommentiert das Geschehen um den Grünen-Fraktionsvorsitzenden, der noch im Amt ist, differenzierter.

Er habe Wort gebrochen, und er habe „uns alle getäuscht“ – so hieß es in der Stellungnahme der Kreispartei am Sonntag. Hintergrund: Der 74-Jährige hatte nach einem Schlag in aller Öffentlichkeit gegen sein Pendant von der Wählergemeinschaft, Jürgen Niehaus, angekündigt, sein Mandat nach der Wahl nicht anzunehmen. Nun will er aber von einem Rückzug nichts mehr wissen. Über die Gründe schweige Duchscherer sich aus.

Klare Worte von der Wählergemeinschaft Breckerfeld

Klare Worte findet Katrin Rutenbeck, Vorsitzende der Wählergemeinschaft, deren Spitzenkandidat Jürgen Niehaus vor einigen Tagen erklärt hat, sein Ratsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht anzunehmen. „Indem sich Wolfgang Duchscherer nicht – wie vor der Wahl versprochen – aus der Politik zurückzieht, hat er die Wählerinnen und Wähler getäuscht“, so die 50-Jährige, die jetzt zum ersten Mal in den Rat der Stadt eingezogen ist. „Damit nimmt er bewusst in Kauf, dass die Politik vor Ort insgesamt an Glaubwürdigkeit verliert. Dieses Verhalten ist aus Sicht der Wählergemeinschaft zutiefst unseriös.“

Rainer Giesel (CDU), Vorsitzender der größten Fraktion im neuen Rat, ist da etwas zurückhaltender. „Ein körperlicher Angriff – so etwas geht nicht“, sagt Giesel zwar deutlich, erklärt aber auch: „Trotzdem will ich über Duchscherer nicht urteilen, möchte nicht nachtreten. Das ist eine sehr schwierige Situation. Wenngleich ich persönlich mich da anders als er verhalten würde.“

Einzelkämpfer ohne Fraktionsstatus

Immerhin, so Giesel, mache man bereits seit Jahrzehnten gemeinsam Politik. „Anfangs waren die Auseinandersetzungen heftig. In den letzten Jahren aber ist es angenehmer geworden.“ Dass er, Duchscherer, nun als fraktionsloses Mitglied weiter Politik machen wolle, habe natürlich Einfluss auf das politische Tagesgeschäft – insbesondere auf die Besetzung von Ausschüssen und auf die Vergabe von Ausschuss-Vorsitzen.

Rein juristisch, so Arno Förster für die SPD, gebe es am Vorgehen von Wolfgang Duchscherer zunächst einmal nichts auszusetzen. Moralisch wolle man das Verhalten nicht bewerten. „So richtig Vorstellen kann ich mir ein Einzelkämpfer-Dasein ohne Fraktionsstatus noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Einfluss auf die Arbeit im Stadtrat haben wird.“

Moralisches Geschmäckle bleibt aus Sicht der FDP

Auch Uli Ferron, Vorsitzender der FDP-Fraktion und lange Jahre Mitglied im Rat, betrachtet die Situation differenziert. „Rein rechtlich ist Wolfgang Duchscherer nichts vorzuwerfen. Es gibt weder ein Urteil gegen ihn nach dem Vorfall am Einkaufszentrum, noch handelt er falsch, wenn er sein Mandat annimmt“, so Ferron, „moralisch hat das Ganze natürlich ein Geschmäckle.“ Auswirkungen auf das Miteinander im Rat fürchtet Ferron nicht. Eine solche Tragweite habe die Sache dann doch nicht.