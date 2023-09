Breckerfeld: Polizei setzt nach Straftat Helikopter ein

Nach einer Straftat in Breckerfeld fahndet die Polizei nach dem Täter. Ein Hubschrauber wird bei der Suche eingesetzt.

Breckerfeld. Gegen Mitternacht kreist ein Polizei-Hubschrauber über Breckerfeld. Nach einer Straftat sucht die Polizei nach dem Täter.

Großeinsatz der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in Breckerfeld: Dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der am Himmel über Breckerfeld kreist.

Die offiziellen Verlautbarungen der Leitstelle der Polizei sind kurz nach Mitternacht knapp: Nach einer Straftat suche die Polizei nach einem Täter. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Um was für eine Straftat es sich konkret handelt, wo sie verübt worden ist – dazu sagt die Polizei zunächst nichts. Die Kollegen seien noch vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an..

