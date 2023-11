Breckerfeld: Priorei - Sperrung für Motorräder steht bevor

Die kurvige Prioreier Straße in Breckerfeld lockt Motorradfahrer. Nach mehren Unfällen wird die Strecke jetzt tageweise gesperrt.

Prioreier Straße in Breckerfeld wird tageweise gesperrt

Breckerfeld Die Priorei zwischen Breckerfeld und dem Süden von Hagen wird an Wochenenden für Motorräder gesperrt. Warum die Umsetzung auf sich warten lässt.

Dass der letzte Rettungshubschrauber auf der Prioreier Straße zwischen Breckerfeld und Hagen gelandet ist, liegt schon einige Wochen zurück. Diese gute Nachricht mag nicht verwundern: Denn die Motorradsaison, in der zumindest einige Kradfahrer mit teilweise waghalsigen Manövern und dröhnenden Motoren die Nerven von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern aufs Äußerste strapaziert haben, ist beendet. Die nasse Fahrbahn und die kühlen November-Temperaturen sorgen dafür, dass Motorräder in den Garagen bleiben. Schwere Unfälle sind nicht überliefert.

Das war im Frühjahr und Sommer ganz anders. Immer wieder war es seit der Freigabe des über 40 Jahre gesperrten Abschnitts zu teilweise schweren Unfällen gekommen, bei dem es auch glücklichen Umständen zu verdanken war, dass kein Motorradfahrer seine Leben verloren hatte. Auf den Parkplätzen und Stellflächen in den Kurven standen Kradfahrer und filmten die waghalsigen Manöver mit ihren Handys.

Appluas-Kurven zugeschüttet

All das hatte schließlich die Verwaltung dazu veranlasst, erneut Maßnahmen gegen die Motorrad-Raserei zu ergreifen. Zunächst wurden die Flächen an den sogenannten Applaus-Kurven zugeschüttet. Und weil das allein nicht die gewünschten Effekte zeigte, schließlich ein Fahrverbot für Motorräder an Wochenenden beschlossen.

Immer wieder war es in den letzten Monaten an der Prioreier Straße zu schweren Motorrad-Unfällen gekommen. Foto: Alex Talash

Diese Anordnung allerdings liegt schon gut eineinhalb Monate zurück. Geschehen aber ist seither nichts. Und so lange an der Prioreier Straße keine Schilder auf die neue Regelung (gegen die Motorradfahrer übrigens vor Gericht ziehen wollen) hinweisen, gilt diese freilich auch nicht.

Bestellte Schilder sind eingetroffen

„Die Sperrung der Prioreier Straße für Motorräder von freitags 12 Uhr bis sonntags 24 Uhr sowie an Feiertagen wurde am 5. Oktober gegenüber Straßen NRW angeordnet“, erklärt denn auch Lisa Radtke, Sprecherin des Ennepe-Ruhr-Kreises. „Straßen NRW hat uns jetzt mitgeteilt, dass die bestellten Schilder nun eingetroffen sind und die Aufstellung durch die Straßenmeisterei kurzfristig erfolgen wird.“ Das Verbot gelte ab dem Zeitpunkt, ab dem die Schilder aufgestellt sind.

An der Prioreier Straße in Breckerfeld hat es mehrere Unfälle mit Motorrädern gegeben. Gaffer beobachten die Raser von einem Parkplatz aus. Der ist jetzt zugeschüttet worden. Motorrad. Foto: Jens Stubbe / WP

Mit der zeitweisen Sperrung sieht sich der Kreis angesichts der drohenden Klage auf der sicheren Seite. „Das Gericht hatte sein Urteil damals damit begründet, dass im Laufe der Zeit nie geprüft wurde, ob auch weniger einschneidende Maßnahmen ausreichend sind“, sagt Radtke mit Blick auf ein Urteil im Frühjahr 2022, das letztlich dazu geführt hatte, dass der Kreis die seit den 80er Jahren gesperrte Strecke wieder für Motorräder freigeben musste. „Entsprechende Maßnahmen wurden nun theoretisch geprüft und zum Teil auch praktisch umgesetzt, ohne dass der gewünschte Erfolg – die Vermeidung weiterer Motorradunfälle – eingetreten ist.“ Von daher gehe man beim Kreis nun davon aus, dass die beabsichtigte Maßnahme auch einer gerichtlichen Überprüfung Stand halten werde.

Ab wann die nun aber genau gilt, ist noch offen.

