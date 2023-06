Breckerfeld: Prozess – versuchte Erpressung in Millionenhöhe

Breckerfeld. Ein Mann aus Breckerfeld soll versucht haben, von Angestellten des St.-Johannes-Hospitals Millionen zu erpressen. Jetzt steht er vor Gericht.

Die Vorwürfe gegen einen 46 Jahre alten Mann aus Breckerfeld wiegen schwer: Es geht um versuchte räuberische Erpressung, um Hausfriedensbruch, um Sachbeschädigung, um Bedrohung und um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ab Montag wird vor dem Landgericht Hagen gegen den Breckerfelder verhandelt. Im Zentrum steht dabei der Versuch, von Mitarbeitern des St.-Johannes-Hospitals in Hagen Millionenbeträge zu erpressen.

Drei dieser Fälle soll es in der Zeit zwischen dem 23. Oktober 2020 und dem 30. April 2021 gegeben haben. Seine Forderungen, so geht es aus der Prozess-Ankündigung des Landgerichts hervor, soll der Täter dabei telefonisch übermittelt haben. Dabei setzte er die Klinik-Angestellten massiv unter Druck: Er drohte damit, eine völlig willkürlich ausgewählte Person zu erschießen.

Drohung mit Unfall

Im zweiten Fall, so der Tatvorwurf, soll er angekündigt haben, einen namentlich benannten Menschen zu foltern. Im dritten Fall, so die Anklage, haben er einen Verkehrsunfall herbeiführen wollen, durch welchen eine von ihm namentlich bezeichnete Person oder deren Familie zu Schaden kommen würde. Zu einer Auszahlung der geforderten Beträge kam es jeweils nicht.

Weitere Delikte sind ebenfalls Bestandteil des Prozesses: So soll der Breckerfelder sich geweigert haben, ein Leihhaus in der Hagener Innenstadt zu verlassen. In einem weiteren Fall soll er in den frühen Morgenstunden mit einem Vorschlaghammer die Windschutzscheiben mehrerer in der Hospitalstraße in Hagen geparkter Fahrzeuge eingeschlagen haben. Am folgenden Tag soll er in eine Wohnung eingedrungen sein und die Bewohnerinnen mit einem Messer bedroht haben.

Widerstand gegen Polizisten

Zudem soll er einige Zeit später in der Saturn-Filiale Saturn einen Bildschirm beschädigt und zwei Zeugen, die ihm nachgegangen waren, angedroht haben, sie „abzustechen“. Am folgenden Tag soll er im St. Johannes-Hospital drei Polizeibeamten Widerstand geleistet haben, als diese versuchten, ihn zu fixieren. Zuletzt soll er in einer Wohnung in Breckerfeld die Einbauküche beschädigt und die Garderobe von der Wand gerissen haben.

Schizophrenie-Verdacht

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen, so heißt es seitens des Gerichts, sei allerdings nicht auszuschließen, dass der Angeklagte an paranoider Schizophrenie erkrankt sei. Es kann sein, dass er sich während der ihm zur Last gelegten Taten jeweils in einem akut-psychotischen Zustand befunden hat und deshalb nicht in der Lage gewesen sein könnte, das Unrecht seiner Taten einzusehen.

Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass von dem Angeklagten infolge seines gesundheitlichen Zustands auch in Zukunft ähnlich gelagerte Taten zu erwarten sind, so dass im Verfahren die Voraussetzungen einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu prüfen sein werden.

Für die öffentliche Hauptverhandlung vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Hagen sind gleich mehrere Termine vorgesehen.

