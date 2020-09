Breckerfeld: Quigong-Kurse wegen Corona unter freiem Himmel

Der TuS Breckerfeld und Julia Stahl haben schon vor einiger Zeit die fernöstlichen Bewegungsübungen des Qigong in die Hansestadt gebracht. Corona-bedingt findet der regelmäßige Kurs aktuell unter freiem Himmel statt. Trainiert wird im Garten der ehemaligen Baumschule Kriese

Der TuS Breckerfeld und Julia Stahl haben schon vor einiger Zeit die fernöstlichen Bewegungsübungen des Qigong in die Hansestadt gebracht. Coronabedingt findet der regelmäßige Kurs aktuell unter freiem Himmel statt. Trainiert wird im Garten der ehemaligen Baumschule Kriese.

An jedem Dienstagabend versammeln sich Frauen jeder Altersgruppe im satt grünen Garten der Baumschule Kriese um Julia Stahl. 90 Minuten lang steht dann eine Rückbesinnung auf dem Programm – Rückbesinnung auf den eigenen Körper, die Atmung und das Einswerden mit den Elementen.

Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund

Das mag ein Stück weit befremdlich wirken in der Theorie. In der Praxis hingegen geht es beim Qigong-Kursus des TuS Breckerfeld darum, Wohlbefinden wiederzuerlangen und die Gesundheit zu stärken, wie Julia Stahl erklärt. Und dafür findet die Grundlage der traditionellen chinesischen Medizin Verwendung. „In der chinesischen Kultur wird die Lebensenergie als Qi bezeichnet. Sie durchfließt den Körper auf Energiebahnen, den sogenannten Meridanen“, so Julia Stahl.

Foto: Fabian Pfaffendorf / WP

Im Qigong ginge es nun darum, mögliche Blockaden des Energieflusses zu lösen, mit sich selbst und der Natur in Einklang zu kommen, um Wohlbefinden wiederzuerlangen. Darüber, wie das meditativ und mit einfachen Bewegungsübungen gelingen kann, berichteten bereits Schriften aus dem 5. Jahrhundert. „Qigong wirkt zum Beispiel bei Verspannungen und Rückenproblemen“, sagt die Übungsleiterin.

Übungen im Stehen, Sitzen und Liegen

Die Übungen sind jahrtausende lang erprobt und können sowohl im Liegen, Sitzen oder Stehen ausgeführt werden. Wie Vieles aus dem Reich der aufgehenden Sonne kommt auch Qigong sehr poetisch daher. Die Übungen finden ihren Ursprung in den Bewegungen der Tiere.

Der behäbige Bär, der anmutige Kranich, der geschmeidige Affe, der ungestüme Hirsch und der starke Tiger sind die Vorbilder für die Bewegungsabläufe. Den jeweiligen Tieren ordnet die chinesische Tradition jeweils einzelne Elemente zu. Erde, Holz, Feuer, Wasser und Metall. Gerade weil die Techniken des Qigong ohne Vorkenntnisse einfach zu erlernen sind, erfreut es sich großer Beliebtheit. „In Breckerfeld besteht die Gruppe derzeit aus zehn Teilnehmern, aber wenn noch mehr Interesse besteht, lässt sich sicherlich auch eine zweite Gruppe einrichten“, meint Julia Stahl. Dass aktuell der Kurs im atmosphärischen Garten der Familie Kriese stattfände, habe aber nicht nur damit zu tun, dem Training einen authentischen Rahmen zu bieten. „Den Kurs unter freien Himmel weiterzuführen, war auch notwendig, um den Coronaschutz umzusetzen. Da bot Melanie Kriese uns an, doch zu ihr zu kommen“, sagt Julia Stahl.