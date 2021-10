Breckerfeld: Rekord-Feuerwehrmann seit 70 Jahren dabei

Breckerfeld. Otto Obereiner ist der Rekord-Feuerwehrmann in Breckerfeld. Er gehört der Freiwilligen Feuerwehr seit 70 Jahren an.

Sie erzählen Geschichten. Geschichten vom Löschen. Auch Geschichten vom Durstlöschen. Und eine davon geht so: Da gab es den jungen Feuerwehrmann Otto Obereiner aus Breckerfeld, der bekannt dafür war, gerne mal ein Malzbier zu trinken. Und auch ein Kamerad tat Dienst in jenen Jahren, der bei der Andreas-Brauerei in Haspe arbeitete. Schleppte ein Fass Bockbier an. Obereiner trank, bemerkte den Unterschied nicht. Und so trank er. Und er trank. Und er trank. Immerhin: Er fand an jenem Tag nach Hause. Wie genau ist nicht überliefert.

Dafür aber ist diese Geschichte überliefert. Und weil Andreas Bleck, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld, um die Vorlieben des 88-Jährigen weiß, hat er eine Reihe Kostproben dabei. Malzbier, fast alkoholfrei, kein Bockbier. Es gilt jenen Mann zu ehren, der damals in die Bierfalle tappte. Obereiner ist Breckerfelds Rekord-Feuerwehrmann, 70 Jahre dabei. So lange wie kein anderer.

70 Jahre für das Gemeinwohl engagiert

Es ist ein besonderer Tag für einen Menschen, der sich über so viele Jahre für das Gemeinwohl eingesetzt hat. 70 Jahre. „Eigentlich ein bisschen länger“, sagt er, „ich habe damals eine Ausbildung beim Schmied Schülken gemacht, der war ja bereits bei der Feuerwehr.“ Schülken hatte die Sirene auf dem Dach. Und wann immer der Meister zu einem Einsatz gerufen wurde, schnappte er sich seinen Lehrling, der längst nicht volljährig war, und machte sich auf den Weg zum Einsatz.

Feier für den Rekord-Feuerwehrmann aus Breckerfeld (von links): Bürgemeister André Dahlhaus, Löschgruppenführer Thorsten Rafflenbeul, Jubilar Otto Obereiner und Feuerwehrleiter Andreas Bleck. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es ist ein besonderer Tag – und deshalb sind so viele gekommen. Die Wehrleitung, der Bürgermeister, die Kameraden der Ehrenabteilung, in die Otto Obereiner mit 60 Jahren eingetreten ist – da war damals noch Schluss mit Löschen. Länger durfte man nicht.

Brandmeister und stellvertretender Leiter des Löschzugs

Was ihn angetrieben hat in all den Jahren… „Ich wollte helfen“, sagt Obereiner, „und wer helfen will, sollte genau das auch richtig lernen. Dazu hat mir die Feuerwehr die Möglichkeit gegeben.“

1951 ist er also eingetreten, der junge Obereiner, der es in seiner Feuerwehrkarriere zum Brandmeister und stellvertretenden Leiter des Löschzugs Zurstraße brachte. „Ohne Mitglieder wie Sie wäre die Feuerwehr nicht das, was sie heute ist“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus, „eine Einheit, an der junge Menschen Seite an Seite Dienst tun mit älteren.“

Feuerwehr ist eine der größten Bürgerbewegungen

Von einem „herausragenden“ Anlass spricht Feuerwehr-Chef Andreas­ Bleck angesichts der Auszeichnung des Jubilars. Bleck bezeichnet die Feuerwehr mit mehr als einer Millionen Mitgliedern als ein der größten Bürgerbewegungen Deutschlands. Obereiner ist Teil davon. Ein ganz besonderer.

Glückwunsch für 70 Jahre Mitgliedschaft: Otto Obereiner mit Feuerwehrchef Andreas Bleck. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Weil er später als Werkstattleiter in den Homborner Werkstätten arbeitete, war Otto Obereiner auch tagsüber verfügbar, immer einer der Ersten, die am Gerätehaus eintrafen. Einer der Ersten und einer derjenigen, für die Sicherheit an erster Stelle stand. „Nach der Ausfahrt musste der heutige Leiter der Löschgruppe, Thorsten Rafflenbeul, schon mal aussteigen und auf Anweisung zunächst die angeklappten Spiegel richtig einstellen“, erzählt Bleck.

Stadt Hagen zahlt teure Einweihungsfeier am Gerätehaus

Sie erzählen Geschichten vom Löschen. Auch vom Durstlöschen. Zum Beispiel jene von der Einweihung des neuen Gerätehauses, das – weil Zurstraße für wenige Jahre einmal Hagen zugeschlagen war – auf das Konto des Hagener Stadtkämmerers ging. Im übrigen auch der Deckel, den Obereiner und seine Kameraden bei den entsprechenden Feierlichkeiten verursachten. Die Höhe hat dann an der Volme doch überrascht. Die Fähigkeiten der Zursträßer im Durstlöschen hatte man offenbar unterschätzt.

