Breckerfeld: Rohrbruch – Ostring und Busbahnhof geflutet

Breckerfeld. Nach einem Rohrbruch in Breckerfeld sind Ostring und Busbahnhof gesperrt. Busse fahren Umwege.

Nach einem Rohrbruch ist der Ostring in Breckerfeld zwischen der Poststraße und der Prioreier Straße komplett gesperrt. Die Linienbusse der Verkehrsgesellschaften VER, MVG und Hagener Straßenbahn können daher den Busbahnhof nicht anfahren.

Der Schaden an der Leitung soll noch am Abend durch die AVU und ein Tiefbauunternehmen behoben werden. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleibt, ist noch offen und hängt von einer genaueren Untersuchung der Fahrbahn ab. „Wir müssen schauen, ob und wie stark Bereiche unterspült worden sind“, so Bürgermeister André Dahlhaus, der darauf hofft, dass die Straße am Freitag wieder freigegeben werden kann.

Feuerwehr ist ausgerückt

Die Feuerwehr Breckerfeld war am späten Donnerstagnachmittag zu der Schadstelle ausgerückt. Der Versorger AVU hatte den Bereich von der Wasserversorgung getrennt. Ein Teil der angrenzenden Gebäude war daher ohne Wasserversorgung. Für die Betroffenen wurde eine provisorische Wasserentnahmestelle eingerichtet.

