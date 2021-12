Rainer Giesel gibt nach 25 Jahren Fraktionsvorsitz der CDU in Breckerfeld ab. Ab jetzt ist er „nur noch“ Stellvertreter.

Politik Breckerfeld: Rückzug nach an Spitze der CDU-Fraktion

Breckerfeld. Rainer Giesel macht fast 50 Jahre Politik in Breckerfeld. Als Vorsitzender der CDU-Fraktion ist er jetzt zurückgetreten. Zeit für ein Fazit.

Man kann sich die Welt auch schön reden. Manchmal aber ist sie auch einfach schön, diese Welt. Und als Rainer Giesel – bald 75 Jahre alt – im Rat der Stadt Breckerfeld zu seiner Haushaltsrede ausholt, da blickt er noch einmal zurück auf all das Schöne, das denn da entstanden ist in den letzten 25 Jahren in Breckerfeld. Er erzählt von den Wohngebieten, von der schönsten Sportanlage in NRW, von einem neuen Kindergarten, ...

Giesel, und das wird niemand im Rat der Stadt Breckerfeld bestreiten, hat daran mitgewirkt. 25 Jahre lang als Vorsitzender der Fraktion, die stets die (absolute) Mehrheit im Rat der Stadt hatte. So hat er diskutiert, sich für das Beste der Hansestadt eingesetzt, Entscheidungen vorbereitet und zusammen mit seinen Kollegen im Rat getroffen.

Die letzte Haushaltsrede im Breckerfelder Rat

Dass er nun im Martin-Luther-Haus den angesichts der Corona-Pandemie gesetzten Zeitrahmen für Haushaltsreden sprengte, sei verziehen. Denn es war die letzte eines politischen Urgesteins, nach der alle applaudierten und Bürgermeister André Dahlhaus, der wusste, was da kommen würde, noch ein Fläschchen mit einer kleinen Köstlichkeit überreichte. Zum 31. Dezember tritt Rainer Giesel als Fraktionsvorsitzender zurück. Axel Zacharias wird sein Nachfolger.

Ein bisschen Wehmut ist wohl dabei, das solle aber nicht im Vordergrund stehen – so Giesel. Denn: „Zum einen muss man irgendwann ja mal Platz machen für einen Jüngeren, und zum anderen hatten wir diesen Übergang genau so geplant“, sagt er: „Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bleibe im Rat, bleibe Stellvertreter und werden meinen Nachfolger unterstützen.“

Mit Gerd Reibert zusammen in die Politik

Jung – das war natürlich auch Giesel einmal. Damals, 1973, als er gemeinsam mit seinem Freund und Basketball-Kollegen Gerd Reibert von Diethelm Büttner überzeugt wurde, doch in die Junge Union einzutreten und aktiv Politik zu machen. „Die politische Ausrichtung stimmte. Wir beide haben damals sofort einen eigenen Wahlbezirk bekommen und sind für die CDU in den Rat eingezogen“, sagt Giesel. „Das fanden nicht alle Älteren toll. Wir waren Mitte 20 und Büttner hat darauf bestanden, dass auch jüngere Breckerfelder in den Rat müssen.“

+++ Lesen Sie auch: Modellbau Pelzer: Paar aus Breckerfeld gibt nach Flut nicht auf +++

Giesel und Reibert, später Vorstand der Märkischen Bank, machen als junge Männer Politik. Und das macht ihnen auch noch Spaß. „Mitzureden, zu organisieren, zu gestalten – das hat uns angetrieben“, sagt Rainer Giesel, „wir konnten viel bewegen.“

Die Familie muss mitspielen

All das geht aber nur, wenn Arbeitgeber und Familie – Rainer Giesel ist zweifacher Vater – auch mitspielen. „Gerade die Jahre als Fraktionsvorsitzender waren sehr intensiv“, sagt Rainer Giesel. Die Stunden hat er nicht gezählt. „Aber man investiert schon viel Zeit.“

Der Nachfolger ist seit 22 Jahren Mitglied im Rat Axel Zacharias, Jahrgang 1970, wird neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat. Bei der Sparkasse Hagen/Herdecke leitet er das Immobilienzentrum. Seit 1999 sitzt Zacharias im Rat der Stadt Breckerfeld und ist seither Mitglied in unterschiedlichen Ausschüssen. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzen. Axel Zacharias ist Mitglied im Haupt-und Finanzausschuss und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.

Zeit, die er fast ausschließlich für seinen Heimatstadt Breckerfeld aufgebracht hat. „Ich habe einige Zeit auch im Regionalparlament in Arnsberg gesessen, aber in die große Politik hat es mich nie gezogen“, sagt Giesel, der lieber vor Ort gewirkt hat. Da, wo die Menschen unmittelbar mitbekommen, was Politik beschließt und anstößt.

Für neue Baugebiete

Zum Beispiel die Bebauung Westerfeld, die durchaus Skepsis hervorgerufen hat, weil man Grünland für Bebauung opfert und der Blick in die Natur nicht mehr so ist, wie man ihn gewohnt war. „Ich bin da ja selbst Anwohner“, sagt Giesel, „aber die Notwendigkeit habe ich immer gesehen.“

Das ist nur eines von zahlreichen Projekten, die Giesel mit angestoßen und begleitet hat. Die Sportanlage ist ein weiteres. „Die Anlage ist natürlich ein absolutes Highlight“, so der CDU-Politiker, der sich gleich wohl noch an das zähe Ringen um eine Finanzierung und eine wohl einmalige Demonstration in Breckerfeld erinnert. „Letztlich haben wir bei Udo Baumeister gesessen, diese Lösung mit viel Eigenleistung und die Rechtsform der gemeinnützigen GmbH gefunden.“

Noch kein Gewerbegebiet

Ein Problem allerdings hat Giesel nicht gelöst: Wie und wo können neue Gewerbeflächen in Breckerfeld entstehen? Ein Vorstoß war jüngst gescheitert, weil ein Landwirt nicht bereit war, Flächen abzugeben. „Das muss man akzeptieren, dass kann ich verstehen“, sagt der scheidende Fraktionsvorsitzende. Und so bleibt auch für seinen Nachfolger mindestens eine Aufgabe, der er sich künftig widmen kann.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen