Mehr als 30 Festnahmen bei Großrazzien gegen die Mafia in Deutschland

Mit mehr als hundert Durchsuchungen und 30 Festnahmen ist die Polizei in Deutschland und anderen europäischen Ländern gegen die Mafia vorgegangen. In Deutschland wurden Wohn- und Geschäftsräume an zahlreichen Orten durchsucht, mehr als 30 Haftbefehle wurden vollstreckt.

