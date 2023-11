Breckerfeld: Schnelles Internet - noch nicht genug Kunden

Die Deutsche Giganetz will im Ortskern von Breckerfeld und in den Wohngebieten drumherum Glasfaser anbieten. Für einen Ausbau haben sich aber noch nicht genügend Kunden gefunden.

Breckerfeld Für den Breitbandausbau im Ortskern von Breckerfeld haben sich noch nicht genügend Interessenten gefunden. So geht es jetzt weiter.

Seit Monaten werben die Deutsche Giganetz und die Stadt Breckerfeld für den Breitbandausbau im Ortskern und in den Wohngebieten drumherum. Die Zielmarke von 35 Prozent der Haushalte, die bereit sind, bei dem Anbieter einen Vertrag zu unterschreiben, ist aber noch nicht erreicht. Erst dann, so hatte die Deutsche Giganetz angekündigt, werde man den Ausbau angehen.

Das Spiel geht nun in die Verlängerung: Denn ursprünglich hatte die Deutsche Giganetz das Ziel, bereits Mitte November genügend Kunden akquiriert zu haben. Das entscheidende Verkaufsargument: Wer bereits jetzt einen Vertrag unterschreibt und sich mindestens für zwei Jahre bindet, dem legt die Deutsche Giganetz den Glasfaseranschluss kostenlos bis in das Haus hinein. Geschwindigkeiten im Upload von bis zu 2,5 Gigabit sind je nach Vertrag möglich.

Stadt Breckerfeld unterstützt mit Brief

Doch obwohl die Stadt Breckerfeld den Start der Werbung mit einem Brief unterstützt hat, obwohl der Anbieter in einer Veranstaltung über die Vorzüge des Ausbaus informiert hat und obwohl diverse Mitarbeiter von Tür zu Tür durch die Wohngebiete gezogen sind - die erforderliche Anzahl an Kunden hat sich nicht gefunden.

Nun ist die Frist, in der die unterschriebenen Abschlüsse - die Rede war im Sommer von 3000 - vorliegen müssen, noch einmal verlängert worden. Bürgermeister André Dahlhaus („Die Deutsche Giganetz ist überzeugt, dass ausgebaut wird. Und auch wir als Stadt hoffen, dass die fehlenden Prozentpunkte noch zusammenkommen.“) hat die betroffenen Haushalte erneut angeschrieben. Und in diesem Brief räumt er vor allem mit dem Gerücht auf, dass die Deutsche Telekom in Breckerfeld ohnehin das Glasfasernetz ausbauen werde. „Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Deutsche Telekom derzeit im Bereich Waldbauer sowie im südlichen Stadtgebiet einen Ausbau vornimmt“, so der Bürgermeister, bei dem Förderprogramm sind Haushalte berücksichtigt worden, die eine Download-Geschwindigkeit von unter 30 Mbit vorweisen können. Darüber hinaus gebe es einen weiteren Ausbauantrag für die Außenbereiche. Für die Kernstadt aber erfolge „ausschließlich ein Interessenbekundungsverfahren der Deutschen Giganetz“.

Veranstaltung zum Breitband

Die Deutsche Giganetz hat nun auf dem Marktplatz einen Container aufgestellt, in dem das Unternehmen montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr über den Ausbau informiert. Darüber hinaus ist eine weitere Veranstaltung für Interessierte zum Breitbandausbau geplant. Wann diese genau stattfindet, ist noch offen.

