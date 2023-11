Breckerfeld: Schwarz-Weiß lädt zum ersten Sportforum

Gast in Breckerfeld: Thomas Reis, bis vor kurzem n0ch Trainer von Schalke 04.

Hagen Schwarz-Weiß Breckerfeld lädt zum ersten Sportforum in das Martin-Luther-Haus. Prominente Gäste diskutieren über Talentförderung.

Schwarz-Weiß Breckerfeld will neue Wege gehen und zeigen, dass man sich auch außerhalb von Sport-Veranstaltungen engagieren will. Aus diesem Grund hat der Vorstand um den Vorsitzenden Marvin Tholen das Sportforum ins Leben gerufen. Zum Auftakt geht es am Donnerstag, 30. November, um das Thema Nachwuchsförderung im Profisport.

Einen „inspirierenden Abend“ verspricht Schwarz-Weiß für Donnerstag, 30. November. „Die Überschrift des Abends lautet ,Talentschmiede Sport - Zwischen Fördertraum und Realität‘“, sagt Marvin Tholen. Dabei wird über Jugendarbeit in den Profi-Ligen, die Talentförderung auf höchstem Niveau gesprochen.

Thomas Reiß und Stefan Neff auf dem Podium

Auf dem Podium sitzen Thomas Reiß, ehemaliger Bundesligaspiel und Ex-Trainer von Schalke 04, Stefan Neff, Trainer beim Handball-Zweitligisten Eintracht Hagen, und Louis Theiler, Footballspieler bei den Cologne Crocodiles. Die Veranstaltung wird von Dietmar Bramsel und Torsten Theiler moderiert.

Stefan Neff ist Trainer beim Handball-Zweitligisten Eintracht Hagen. Er spricht über Nachwuchsförderung im Profisport. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Dabei werden die Gäste, so der Veranstalter, über ihre Reise im Profisport berichten und auch ganz persönliche Geschichten über die Höhen und Tiefen, die Träume und die harte Realität auf ihrem Weg sprechen. Daneben soll es darum gehen, wie man junge Sportler auf dem Weg zu einer Profikarriere unterstützen kann.

Interaktive Fragerunde

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion laden wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer interaktiven Fragerunde ein, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich direkt mit den Gästen auszutauschen.

Einlass ist am Donnerstag, 30. November, um 19.15 Uhr. Karten für das Sportforum kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

