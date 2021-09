Breckerfeld: Sechs Tonnen schwerer Radlader kippt um

In Breckerfeld ist ein sechs Tonnen schwerer Radlader umgekippt.

Breckerfeld. Ein umgekippter Radlader und eine kilometerlange Ölspur bis nach Hagen beschäftigen am Freitag die Feuerwehr in Breckerfeld.

In der Ortschaft Loh in Breckerfeld ist ein sechs Tonnen schwerer Radlader umgekippt. Nach ersten Informationen der Feuerwehr sollte der Fahrer in dem Fahrzeug eingeschlossen sein: Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort gab es jedoch Entwarnung.

Der Fahrer kletterte selbstständig aus dem Radlader. Er wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Auslaufende Betriebsmittel wurden aufgefangen und das umgekippte Fahrzeug gesichert. Der Einsatz wurde nach etwa einer Stunde beendet.

Dieselspur von Breckerfeld bis Hagen

Bereits am Morgen war der Löschzug Breckerfeld zu einer Ölspur im Bereich der Brantener Straße/Glörstraße ausgerückt. Eine teilweise massive Dieselspur zog sich von Schalksmühle aus über die Glörstraße, Frankfurter Straße und Prioreier Straße bis in das Hagener Stadtgebiet. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf. Mit der Beseitigung der Kraftstoffspur wurde ein Spezialunternehmen beauftragt.

