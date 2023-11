Breckerfeld Die Aktion Wunschbaum des Kinderschutzbundes geht in Breckerfeld ins achte Jahr. Wie man Kinderwünsche leicht erfüllen kann.

Eigentlich ist das eine traurige Botschaft: Der Bedarf ist in den letzten acht Jahren gewachsen. Aber letztlich gibt es auch eine positive, eine richtig positive Botschaft sogar: Bislang können in Breckerfeld die Wünsche von allen Kindern erfüllt werden.

Einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - gibt es etwas Schöneres? Birgit Asmuth, die für den Kinderschutzbund traditionell in der Vorweihnachtszeit die Wunschbaum-Aktion startet, findet nein. Obwohl sie das Lächeln nicht sieht: „Die Geschenke werden am Ende über die Einrichtung ausgegeben“, sagt sie, „es gibt Familien, die sich schämen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. So können wir gewährleisten, dass ihre Anonymität gewahrt bleibt.“

Kinder wünschen sich Kleidung statt Spielzeug

120 Geschenke sind im letzten Jahr an Kinder aus bedürftigen Familien ausgegeben worden. Zumeist Dinge, die sich Kinder selbst gewünscht haben. So sieht das bewährte Konzept vor. Allerdings - auch ein Zeichen wachsender Armut - hätten sich die Wünsche verändert: Kleidung statt Spielzeug steht immer häufiger auf den Wunschzetteln.

Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten kennen ab die Familien und wissen, wo der Bedarf vorhanden ist. Birgit Asmuth, Kinderschutzbund

„Wir haben in diesem Jahr 170 Wunschzettel ausgegeben“, sagt Birgit Asmuth. Über Kindertagesstätten, über das Jugendamt und über die Stadt Breckerfeld. „Mal schauen, wie viel wir tatsächlich zurückbekommen. Aber wir stellen schon fest, dass insbesondere durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine der Bedarf noch einmal größer geworden ist.“

Wunschzettel ab Montag verteilt

Die Wunschzettel der Kinder werden ab dem kommenden Montag, 20. November, bis Samstag, 25. November, an Breckerfelder verteilt, die sich bereit erklären, einem Kind zu Weihnachten einen Wunsch zu erfüllen. Ausgegeben werden die Wunschzettel im Lokalladen, im Salon Schourp, bei Optik Ziel, bei Provinzial Sallermann und bei Immobilien Martin-Perez. Genau dort können dann wiederum die verpackten Geschenke abgegeben werden, die dann wiederum an die Einrichtungen weitergeleitet werden.

„Die Kooperation mit den Kitas ist ein ganz wichtiges Element“, sagt Birgit Asmuth, „wir können eine Bedürftigkeit ja nicht prüfen. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten kennen ab die Familien und wissen, wo der Bedarf vorhanden ist.“

