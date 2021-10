Breckerfeld: Sparkassen-Fusion bringt Stadt Einnahmen

Breckerfeld. Der Vertrag zur Sparkassen-Fusion ist unter Dach und Fach. Sparkasse an Ennepe und Ruhr heißt der Verbund, von dem Breckerfeld profitiert.

Als die Unterschriften trocknen, ist klar: Hier ist gerade in vier Kleinstädten eine bedeutende Finanzmacht entstanden. Der Zusammenschluss der beiden kerngesunden Sparkassen Gevelsberg-Wetter und Ennepetal-Breckerfeld bedeutet eine Bilanzsumme von mehr als 2,5 Milliarden Euro und damit Platz 19 unter 55 Sparkassen in Westfalen-Lippe. Dieses Volumen und die Schlagkraft, die damit einhergeht, soll die Grundlage dafür bilden, dass das Kreditinstitut auch für die kommenden Jahre kerngesund bleibt.

Einen wichtigen Indikator, dass keine Einsparungen sondern Synergien eingeplant sind, liefert Thomas Biermann, aktuell noch Vorstandsvorsitzender für Gevelsberg-Wetter, ab Jahreswechsel für die Sparkasse an Ennepe und Ruhr: „Wir werden keinen Standort schließen.“ Bodo Bongen, Vorstandschef aus Ennepetal, ergänzt: „Außerdem haben wir betriebsbedingte Kündigungen für die nächsten Jahre ausgeschlossen.“

Städte stimmen Sparkassen-Fusion zu

Das Viererbündnis trifft in allen Städten auf Gegenliebe. Die Vorstandsvorsitzenden und ihre Stellvertreter Michael Hedtkamp (Gevelsberg-Wetter) sowie Uwer Volkmer (Ennepetal-Breckerfeld) erledigten ihre Hausaufgaben ebenso zügig wie die Bürgermeister Claus Jacobi (Gevelsberg), Frank Hasenberg (Wetter), Imke Heymann (Ennepetal) und André Dahlhaus, die ihre Politiker vor Ort davon überzeugen mussten, dass dieses Konstrukt die beste Lösung für eine sicherer Zukunft ist.

Am Ende – und dies ist nicht zuletzt für die Ausschüttungen interessant – sieht die Verteilung der Anteile wie folgt aus: Gevelsberg 50 Prozent, Ennepetal 26,6 Prozent, Wetter 16,7 Prozent und Breckerfeld 6,7 Prozent.

Neue IBAN-Nummen für Kunden der Sparkasse

Ebenso wird sich der Verwaltungsrat neu aufstellen. Sind dort aktuell noch 23 Köpfe aus dem politischen Raum sowie vier Arbeitnehmervertreter involviert, wird sich dies auf 18 Politiker und sechs Arbeitnehmervertreter reduzieren.

Beide Verwaltungsräte haben einstimmig für die Fusion votiert, die technisch im kommenden Jahr vollzogen werden wird. Dann bekommen die Kunden aus Ennepetal und Breckerfeld neue IBAN-Nummern.

Breckerfelder Bürgermeister: Historischer Vertrag

„Wir können froh sein, dass wir diese Lösung gefunden haben“, so Breckerfelds Bürgermeister André Dahlhaus (CDU), nachdem der Kontrakt unterschrieben wurde. „Wenn man bedenkt, dass der Zusammenschluss der Sparkassen Breckerfeld und Ennepetal jetzt rund 50 Jahre zurückliegt, kann man schon von einem historischen Vertrag sprechen. Sparkassen und Banken stehen in der Niedrigzinsphase unter Druck. Von dem Zusammenschluss werden Kunden, Mitarbeiter und letztlich auch die Kommunen als Träger profitieren.“

Letztlich profitiert die Stadt sogar von den Gewinnausschüttungen der neuen Sparkasse. Das war im bisherigen Verbund nicht der Fall gewesen. Darüber hinaus ist die Hansestadt auch als kleinster Partner weiterhin in sämtlichen Gremien vertreten. Dazu zählen Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Haupt- und Risikoausschuss. Ferner sichert der Zusammenschluss den Bestand der Niederlassung in Breckerfeld. Ohne Zustimmung des Rates kann auch nichts am Filialnetz geändert werden.

