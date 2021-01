Breckerfeld: Stadt mit den wenigsten Infizierten im EN-Kreis

Breckerfeld 17 Corona-Infizierte vermeldet der EN-Kreis für Breckerfeld. Die 15-Kilometer-Regel in benachbarten Kreisen wurde aufgehoben.

Von den aktuell 900 Corona-Infizierten im Ennepe-Ruhr-Kreis stammen 17 Erkrankte aus Breckerfeld. Die Zahl der Infizierten ist in Breckerfeld somit wieder rückläufig. Breckerfeld ist im gesamten Kreisgebiet die Stadt mit den wenigsten Infizierten.

Die Zahlen im Überblick

Zum Vergleich: Der Kreis meldet am Mittwoch 146 Infizierte in Hattingen, 80 in Schwelm, 78 in Sprockhövel, 65 Infizierte in Gevelsberg, 49 in Ennepetal, 46 in Wetter und 31 in Herdecke. Am meisten Infizierte vermeldet Witten: Dort weisen 388 Menschen ein positives Corona-Testergebnis auf.

Auch ein Blick auf die Zahl der Gesundeten zeigt, wie niedrig die Zahlen in Breckerfeld die gesamte Zeit über waren. 140 Gesundete vermeldet Breckerfeld. Die Zahlen der anderen Kreisstädte: Ennepetal (559), Gevelsberg (674), Hattingen (1.216), Herdecke (485), Schwelm (574), Sprockhövel (425), Wetter (408) und Witten (1.784).

15-Kilometer-Grenze aufgehoben

Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 19 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im EN-Kreis am Mittwoch bei 125,88 (Vortag 130,51).

Seit Montagnachmittag ist auch die 15-Kilometer-Grenze für vier Kreise in NRW wieder aufgehoben. Damit können auch Bürger des EN-Kreises wieder ohne Einschränkungen in den benachbarten Oberbergischen Kreis sowie in die Kreise Recklinghausen, Höxter und Minden-Lübbecke fahren.

Für Senioren, die nicht mobil sind oder keine Hilfe beispielsweise von Angehörigen haben, bieten die Stadt Breckerfeld und die Ev. Kirchengemeinde mit Blick auf die Öffnung der Impfzentren einen Begleitservice an.